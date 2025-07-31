桃市府機關車位 夜間、假日將釋出

桃市府將釋出機關車位供民眾夜間、假日使用，以解決市區停車問題，圖為環保局舊司法園區停車場。（記者謝武雄攝）

2025/07/31 05:30

共享車位委外經營 預計9月底提供首波150個車位

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市部分地區在假日、夜間不易停車，市府交通局為達到資源共享、改善此問題，針對市府轄屬機關、單位停車場，於夜間、假日可釋出車位進行調查，預計九月底可提供第一波約一五○個車位供民眾停車。

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交通局停車管理工程科長巫秀堅昨說，公務機關的停車空間，平常提供給員工或洽公民眾停放，下班以後及假日就顯得空蕩蕩，加上公務機關很多都位處鬧區或住宅區，當地夜間、假日停車需求大，因此開放停車位可以達到資源共享目的。

開放民眾洽公車位的單位為主

巫表示，考量環保局所在的舊司法園區、捷運工程局所在的舊水利會大樓、各區公所與戶政、地政、衛生、稅務等已有開放民眾洽公車位的單位，共享停車位管理部分會發包給專業的公司經營，收益會扣除管理成本後，全數回饋給提供停車位的單位。

規劃採取實名制網路平台預約

巫秀堅說，由於這類資源共享的停車位分散在各地，與傳統的路外停車場並不相同，因此以網路平台來管理，規劃採取實名制，加入會員後，才可以到網路平台預約停車時段，從而保證一定可以停得到車位，屆時車主在指定時間到達現場停車即可，如果違約的話，未來會取消預約資格作為懲處。

舉例民眾小陳預約某單位停車場第十五號車位晚上九點起要停車兩小時，他準時停車，卻超過十一點才離開，而後面時段已有其他人預約，小陳的做法就屬違規，除了多停車的時段要收費，之後也會被停權。

巫說，很多市區假日停車需求都很大，如果能開放機關、單位或學校於假日或夜間停車，的確能紓解停車問題，其中學校必須考量校園安全問題，前提是要管理、分流。

市民卡APP繳路邊停車費 5折優惠延至10月底

此外，「桃園市民卡2.0」今年一月上路，市府與各大行動支付合作，六月一日起提供行動支付服務，六、七月還提供APP用戶路邊停車五折優惠，交通局統計六月透過APP繳費三萬筆、七月預估倍增至六萬筆，總下載人數突破十五萬人，成效不錯，市長張善政昨於市政會議宣布停車優惠延長至十月底。

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