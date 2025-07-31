大學分科測驗報錯科》4生決定重考 建臺高中：可隨班附讀

建臺高中董事長葉雲城（左）、代理校長張熒芳（中）、教務主任陳瑩樺（右）向在座學生、家長鞠躬致歉。（記者彭健禮攝）

2025/07/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中廿三名學生因校方誤報大學分科測驗應考科目，影響升學權益。成績廿九日寄發後，苗栗縣政府昨協助辦理輔導選填志願說明會。學校新任董事長葉雲城鞠躬致歉，除全力協助志願選填，並承諾重考學子可隨班附讀。

學校依成績落點 提供一對一輔導

說明會有廿名學生及家長參加，由高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉及縣立大同、興華高中輔導主任等，依學生分科成績落點提供一對一輔導。

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縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧，與立委邱鎮軍出席關心；校方則由葉雲城、代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺與會。葉雲城除感謝鍾東錦、邱鎮軍等各界協助與關心，並向學生及家長鞠躬致歉，承諾全力補救並協助學生進入理想學校。

因有四名學生決定重考，葉雲城表示，學校可提供隨班附讀；若選擇外地補習班，因涉及經費，需董事會討論決定，並請家長體諒學校財務。

會中，鍾東錦請魏佳卉提供考生意見；魏家卉表示，以學生於學測的分數段來看，重考提升幅度有限，不太建議重考，建議先進入大學就讀，再視情況考慮重考、轉學考或校內轉系考。

鍾東錦也表示，錯誤已經造成，希望把傷害降到最低，協助填選到最佳志願，並鼓勵學生，人生際遇或許因此有變化，但不失為成長的養分。

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