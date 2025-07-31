認識原民文化 新北市圖辦講座、書展

2025/07/31 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕響應八月一日「原住民族日」，新北市立圖書館新莊西盛分館、汐止大同分館「原住民文化學習教室」推出「原來如此」閱讀原住民族文化活動，包括泰雅族傳統古調、樂舞欣賞、聽原民繪本故事認識魯凱族圖騰、手作排灣族傳統珠飾及阿美族十字繡，還有原民主題書展、食農講座、原民傳統服飾體驗等。

新北市圖指出，新莊西盛分館規劃「『蛇』話傳說」主題，包括八月一日「百步蛇的傳人—排灣族的琉璃珠」手作活動，二日有「『蛇』來了—原住民繪本分享」，三日有「從土地到餐桌—原住民族的食農智慧」工作坊，以及十日「巴冷公主與百步蛇—魯凱族的圖騰」與「百步蛇的朋友—布農族的編織文化」。

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汐止分館推出「原飾那麼美」活動，八月十、卅日「原藝重現」，透過手作阿美族十字繡抱枕與手機情人袋，認識傳統手工藝，十二日舉辦「原飾風采」原住民服飾美學講座，以及廿四日「原聲樂舞」欣賞泰雅族傳統古調與樂舞。

另外，八月一日至十日還有「『原』式風格寫真」原民服飾體驗與「『原』是珍貴—傳說信物展」與「原來如此」主題書展，報名資訊可至市圖官網查詢。

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