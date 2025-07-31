三重環河陸橋 增設電梯、牽引道

三重區環河陸橋增設水岸電梯。（記者羅國嘉攝）

2025/07/31 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為改善民眾進入河濱公園的便利性與安全性，新北市政府高灘地工程管理處在三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道，串聯仁義重劃區與二重疏洪道河濱公園，強化對長者、孕婦及行動不便者的友善服務，打造安全、無礙的親水環境。

方便民眾親近河濱公園

市長侯友宜表示，新北市共有一三八二公頃河濱公園，是市民重要的休憩綠地，新北大都會公園更是全國使用人數最多的河濱空間之一。然而，河濱與市區間常因高聳堤防阻隔，對行動不便者造成困擾，市府近年改善出入動線，已建置十五座水岸電梯，提供從堤外通往堤內的無障礙通行服務。

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高灘處長黃裕斌指出，此次工程整修既有環河陸橋，更新外包板，新設電梯位於市區側，兼具採光與通透性，打造安全美觀的通行空間，原本老舊的混凝土樓梯改為輕量鋼構樓梯，減少人行道壓迫感；河濱側增設越堤坡道，依無障礙設施標準設計一比十二斜率，提供輪椅與輔具使用者安全順暢的通行路徑。

市議員李倩萍說，改善後的陸橋對年長者、身障者及推嬰兒車的家長非常友善，要求市府全面檢討跨堤陸橋，若有足夠空間都應設置電梯或無障礙通道。

增設無障礙牽引道，打造安全親水環境。（記者羅國嘉攝）

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