新北超徵62億 民進黨籲普發現金

2025/07/31 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕藍白立委以中央政府稅收超徵為由，要求普發現金一萬元，新北市議會民進黨團總召廖宜琨等人指出，根據審計部去年總決算審核報告，去年新北市歲入比預算數超徵六十二億元、歲出少花九十四億元，市府卻宣稱「收支差短一三六億元」，混淆視聽，要求提出普發現金方案。

市府︰督促中央執行立法院決議

市府副發言人羅婉庭回應，市府願協助轉達行政院，與議員一同督促中央儘速執行立法院決議；執政黨一下宣稱普發現金違憲，一下要求地方加碼，建議口徑一致，先了解預算法。

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市議會民進黨團副召蘇錦雄批評，市府動輒指責中央補助不足，但自己預算執行差，去年歲出未執行金額高達九十四億元，主要集中教育局、社會局及財政局，經費多因工程規劃、變更設計或施工延宕被保留，無法用在市民身上。

市議會民進黨團幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈表示，市長侯友宜主張中央超徵稅收應普發現金，但新北超徵卻以「填補舊債」為由拒絕回饋，凸顯國民黨雙重標準；新北市去年「稅課收入」超收一二四．六四億元，以全市人口約四百萬人計算，平均每人可領三千元，若市府不打算發錢給市民，應坦承說明。

市議會國民黨團副書記長黃心華說，普發現金要看政府財政有無「累計賸餘」，不可能因特定一年財務狀況好就要求發錢，中央過去連年稅收超徵，有「累計賸餘」，新北市卻是累計短絀，比較基準不同，中央應落實立院決議，普發現金還稅於民。

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