《新北》大型重機停路邊機車格 板橋、新店試辦

新北市府考量大型重機專用格位有限，8月起在板橋、新店開放路邊機車格供大型重機停放。（記者羅國嘉攝）

2025/07/31 05:30

8月起採「每4小時30元」計次收費 可斜向佔用2格

〔記者羅國嘉、黃子暘、翁聿煌／新北報導〕騎乘大型重機車的人越來越多，但尋找停車空間不易，新北市八月起試辦開放大型重機停放板橋區與新店區的路邊機車格，停在收費機車格者採「每四小時卅元」計次收費。議員肯定市府政策方向，提醒研擬配套措施，避免影響一般機車族權益。

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市府考量專用格位有限

交通局長鍾鳴時表示，依現行法規，大型重機可停放汽車格，市府二○二四年起陸續在使用率高的路段設置大型重機專用格，兼顧車輛尺寸需求並釋放汽車格位。考量專用格位有限，市府在機車格資源相對充足的板橋、新店兩區，開放所有路邊機車格供大型重機停放，盼解決停車困難問題。

鍾鳴時指出，大型重機停放時車身不得超出格線，若長度過長，可採「斜向佔用二格」方式停放，不得騎乘在人行道或騎樓，停放板橋、新店的路邊收費機車格，比照大型重機專用格費率，採計次收費，每四小時計費一次，每次卅元。

市議員陳偉杰說，都市停車空間有限，若彈性調整停車格，使不同車種共享資源，值得肯定，政策推動應有周全配套措施，試辦階段審慎觀察機車車主權益是否受影響，並針對格位尺寸、收費機制、安全動線等提出明確規範，避免產生爭議；另外，試辦是檢驗政策可行性的機會，若未來規劃擴大實施，應確保資訊透明、標示清楚。

議員盼制定合理收費方式

市議員張嘉玲認為，新北市有五萬餘輛大型重機，肯定市府正視停車需求，若試辦成效佳，可在路外停車場適度劃設專用格位。此外，她建議大型重機與一般機車實施差別費率，大型重機車主並非不願支付較高的停車費，盼市府合理制定收費方式，讓大型重機車主、一般機車族都能接受。

鍾鳴時說明，新北市每年增繪機車格，透過收費管理，剔除久占與報廢車輛，提高車位周轉率。據統計，板橋、新店公共機車格佔機車登記數比例逾十七％，屬於全市機車格較充足地區，適合試辦大型重機停放路邊機車格，將蒐集數據與民意，提供未來政策參考。

另外，暑假是機車考照高峰期，新北市河濱公園設有九處機車練習場，分別位於板橋浮洲、板橋光復、新莊西盛、樹林山佳、三重龍門、二重疏洪道（微風運河旁）、永和福和、永和綠寶石及三鶯等，參考台北區監理所標準，設置標誌與標線，每日上午七點至晚上九點免費開放使用。

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