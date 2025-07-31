花東「優惠點數回饋」故障 台鐵︰本週修好

台鐵花東優惠點數加倍回饋系統故障，台鐵表示，系統問題修正中，預計本週完成。（記者游太郎攝）

2025/07/31 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕台鐵花東優惠點數加倍回饋系統出現問題故障，已兩週無法運作，讓花東地區民眾擔憂影響權益，花蓮縣議會議長張峻昨天接獲民眾陳情，協助向台鐵反映，並獲得正面回應；台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，點數加倍回饋系統問題修正中，已使用人工補登作業，保障花東民眾權益，預計本週可以完成。

人工補登 保障權益

長期往返花蓮及台北的花蓮市林姓市民說，最近兩週發現台鐵花東優惠點數沒有加倍回饋，致電台鐵客服反映，僅得到「因系統問題需要客服手動登入，不知何時可修好」的回覆，民眾若沒有主動反映，可能不會獲得回饋。

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張峻指出，根據台鐵公告的「花東會員購票享回饋 台鐵點數八倍送」政策，為照顧花東地區居民交通需求，自今年六月廿三日起，設籍於花蓮縣或台東縣的會員購票可享點數回饋，假日享五倍、平日達八倍，相當於票價九二折優惠，系統故障問題，嚴重影響花東民眾的權益。

張峻表示，花東地區民眾長期仰賴鐵路運輸，台鐵票價調漲後推出的優惠措施，本意是要減輕花東居民的交通負擔，但系統故障卻讓美意變調，民眾當然不能接受，他接獲陳情後，立即透過官方管道向台鐵東區營運處反映。

楊舜安表示，有關加倍回饋系統問題已在修正中，預計本週可以完成，這段期間已全面清查，將使用人工補登作業，確保花東民眾的加倍回饋權益不會消失。

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