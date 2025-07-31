郭雨新紀念展 青年參訪薪傳民主火苗

郭雨新逝世40週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「2025政動新世代 TeamTaiwan」青年營學員參訪，傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

2025/07/31 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭民主前輩郭雨新故居地民主尋蹤館，昨天舉行郭雨新逝世四十週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「二○二五政動新世代 TeamTaiwan」青年營學員參訪，盼傳承民主火苗，見證民主先驅堅守台灣民主的信念。

仰山文教基金會規劃設置的民主尋蹤館，是前省議員、被譽為黨外祖師爺郭雨新故居地，即日起舉辦郭雨新逝世四十週年紀念展，展出珍貴文物，包括對抗國民政府的艱辛歷程。

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郭雨新次子、前駐希臘大使郭時南說，他的父親一生堅守民主台灣信念，勇於挑戰威權統治，更在美國宣布要跟前總統蔣經國角逐總統，象徵「台灣人也能選總統」的政治理念，啟發台灣政治與社會巨變，讓廢除國民大會、總統直選等當時人民遙不可及的想法，如今成為台灣民主日常。

前立法院長游錫堃說，郭雨新挺身而出為台灣爭取自由與人權，是台灣走向民主的基石，也是他的政治啟蒙者。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進期盼更多年輕世代透過展覽理解過去、肩負未來，共同守護自由、人權與民主。

「暗夜孤島，薪火成炬」郭雨新逝世四十週年紀念展，將於八月一日在宜蘭民主尋蹤館舉行文物影像特展開幕儀式，二日在五結鄉慈林演藝廳舉辦紀念音樂會，由仰山合唱團、就是愛樂等樂團演出。

郭雨新逝世40週年紀念展，民進黨宜蘭縣黨部率領「2025政動新世代 TeamTaiwan」青年營學員參訪，傳承民主火苗。（記者王峻祺攝）

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