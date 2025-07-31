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    25萬人抽中客家幣 明起可使用

    價值千元客家幣，昨天抽出中獎民眾。（取自客委會臉書粉專）

    價值千元客家幣，昨天抽出中獎民眾。（取自客委會臉書粉專）

    2025/07/31 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕快來對獎！客委會發放價值千元客家幣，昨抽出三十二組中獎的身分證尾數，總計逾二十五萬民眾中籤。民眾領取客家幣數位券後，八月一日起可於全國十一個縣市七十個客家文化重點發展區使用。

    客委會今年六月宣布推出千元「客家幣」二十五萬份供十八至四十九歲的民眾領取，本月一日起開放透過數位錢包登記，至昨中午截止，累計登記人數逾八十萬人，反應熱烈。

    客委會昨公開舉辦抽獎活動，由客委會主委古秀妃、副主委范佐銘分別抽出三十二組中獎號碼，包括身分證字號尾數○一、○四、○九、一九、二○、二二、二三、二五、三二、三六、三七、四四、四六、四九、五二、五四、五五、六八、七○、七二、七四、七五、七九、八二、八三、八五、八九、九一、九三、九四、九七、九八等，超過二十五萬名民眾中獎。

    客家幣以數位券方式呈現，中獎者可於全國十一個縣市七十個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，估可創造逾七億商機。

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