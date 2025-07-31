規劃開發1.3萬坪 實際只需621坪／台北大學台北校區BOT案被糾正

國立台北大學（北大）位於台北市民生、建國校區的「民間興建營運後轉移（BOT）」案遭監院糾正。（資料照，國立台北大學提供）

2025/07/31 05:30

〔記者方瑋立、楊綿傑、翁聿煌／綜合報導〕監察院昨公告糾正案及調查結果指出，國立台北大學（北大）位於台北市民生、建國校區的「民間興建營運後轉移（BOT）」案，以「產學合作」名義開發逾四萬平方公尺土地（逾一．三萬坪），卻僅提出六百廿一坪需求，實際使用有限，難以提供三峽校區師生使用。其中「校友會館」實為一般旅館設施，與「研究學術、培育人才」目的有違，教育部亦有審查監督不周、程序違失。

北大：BOT案皆依照促參法規定

對此，台北大學表示，BOT案皆依照促參法規定，經教育部同意授權辦理，並認定為文教設施，並無難以提供三峽校區師生使用及不符文教設施情形，校方未來將審慎依照BOT案契約內容執行相關事項，符合大學興辦目的。

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教育部高教司科長陳冠穎表示會加強督導台北大學，要求建國及民生校區落實促參法精神，公共設施應以提供學校師生使用、推動產學合作及校內相關活動為主；另合江校區使用應依國有財產法規定，落實教育用途目的，也將請學校確實檢討使用狀況。

教部要求確實檢討使用狀況

監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘並指出，教育部對二案審查僅附專家意見請北大「參考」、「釐清妥處」，未待回應即草率核定為「文教設施」，程序失當。目前全國尚有九件國立大學BOT案，其中七案被認定為文教設施，更有四案興建「外賓住宿會館」，實際使用者多非教職員生，與教學研究無直接關聯，爭議不斷，教育部應釐清認定原則，嚴審類案。

陳冠穎說，教育部將邀請相關部會如財政部促參司及國有財產署等，召開審查會議並辦理實地會勘，透過行政審查機制，確保民間參與公共建設過程中，能滿足學校校務發展所需，達到提升公共服務水準目的。

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