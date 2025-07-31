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    11億家園復原慰助金 本週送至災戶／政院成立雲嘉南災害復原前進指揮所 政委陳金德現地調度

    嘉義縣長翁章梁昨天中午到番路鄉大湖村嘉124線約3.5公里處勘災，接受媒體聯訪準備離去之時，突傳出巨響，大片路基崩落。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁昨天中午到番路鄉大湖村嘉124線約3.5公里處勘災，接受媒體聯訪準備離去之時，突傳出巨響，大片路基崩落。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/31 05:30

    〔記者鍾麗華、林志怡、洪瑞琴、蔡宗勳、吳亮儀、蔡昀容、楊媛婷、廖家寧／綜合報導〕風災之後西南氣流又帶來短延時強陣雨，南部淹水災情頻傳。行政院成立雲嘉南災害復原前進指揮所，指揮官、行政院政委陳金德昨現地進行工作調度；另補助前波受損民宅「家園復原慰助金」十一億元，陸續完成二萬六四○○餘件受理，拚本週內讓民眾收到慰助款項。

    行政院院會今天也將拍板經濟部擬具的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，預計六年投入一千億元持續協助地方系統性治水。

    高雄日累積雨量衝上600毫米

    西南氣流持續發威，昨日高雄日累積雨量衝上六百毫米。中央氣象署指出，今日清晨仍受到西南氣流影響，苗栗以南雨區將往平地擴展、雨勢加大，不能掉以輕心；白天後苗栗以南、台東仍持續有雨，大台北地區及各地山區午後需注意局部大雨，類似的天氣將持續至週六。

    政委陳金德昨表示，有關雲嘉南災後民宅修繕，將透過中央與地方政府分工分區認養、分頭聯繫廠商進入災區施工，並且統一材料定價，加速協助民眾修復災損房屋。

    內政部國土署表示，目前可協助災後重建廠商有七十一家，將提供給災區縣市政府媒合受災戶進行重建，同時建立「丹娜絲風災災後復原修復廠商及人力資源媒合平台」，業者如有引進一般營造業移工承攬災區工程，亦可投入災後復建。

    嘉義縣長勘災 險遇崩塌

    嘉義縣長翁章梁昨到番路鄉大湖村鄉道嘉一二四線三．五公里處勘災，接受媒體聯訪準備離去之時，突傳出巨響，大片路基崩落，現場記者心有餘悸，「第一次感覺距離死亡這麼近」。該路段為連接台十八線阿里山公路與縣道一五九甲線捷徑，已管制通行。

    台南有許多民宅屋頂破損衍生大量廢棄物石綿瓦清理問題，台南環保局統計，總清除量達四一二．一二噸，將加速災後石綿清理與修繕輔導。

    多處省道預警性封閉

    交通部公路局昨起將多處省道、阿里山台十八線多處路段預警性封閉，視風雨狀況解除；航港局表示，今天有六航線、六十七航次停航，呼籲民眾注意航班資訊。

    台南、嘉義縣、市部分區域與高雄新興區取得丹娜絲風災受災證明的農漁業者，農業部加碼提供展延一年免息措施，即起到明年七月五日前都可向原貸款農漁會或全國農業金庫申請。

    今日停班課有高雄市六行政區包括美濃區、六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣八鄉包括霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；嘉義縣六鄉梅山鄉、 竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉。

    此外，南投縣、雲林縣、台南市、台東縣有部分國小停班停課。

    國軍協助嘉義縣受災社區清理家園。（記者林宜樟攝）

    國軍協助嘉義縣受災社區清理家園。（記者林宜樟攝）

    行政院成立雲嘉南災害復原前進指揮所，指揮官、行政院政委陳金德（左二）昨邀集相關中央部會現地進行工作調度。（台南市府提供）

    行政院成立雲嘉南災害復原前進指揮所，指揮官、行政院政委陳金德（左二）昨邀集相關中央部會現地進行工作調度。（台南市府提供）

    嘉義縣長翁章梁昨天中午到番路鄉大湖村嘉124線約3.5公里處勘災。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁昨天中午到番路鄉大湖村嘉124線約3.5公里處勘災。（記者蔡宗勳攝）

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