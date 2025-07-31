基隆郵輪廣場工程延宕 審計室糾正

基隆連接港區郵輪廣場與市民廣場工程延宕，審計室要求市府改善。（記者盧賢秀攝）

2025/07/31 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕郵輪旅遊逐漸恢復，但串接郵輪廣場、市民廣場及東岸商場大樓的基隆港東岸郵輪廣場串接工程卻遲未完工，被審計部基隆審計室糾正；基隆市府表示，工程預估於九月中旬完工，通往東岸廣場的連通道將待爭議解決後再施作。

市府︰預估9月中旬完工

麗星夢郵輪旗下「領航星號」（Star Voyager）昨天首航基隆，基隆港務分公司預估今年外籍遊客可望突破卅六萬人次，有助觀光及郵輪產業發展；但串聯基隆港區到東岸市區景點，由市府向交通部爭取前瞻經費補助，串聯郵輪廣場、市民廣場及東岸商場大樓的「基隆港東岸郵輪廣場串接市民廣場工程」，原定去年八月完工卻延宕至今，被審計室糾正。

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審計室指出，工程延宕主因是郵輪廣場、市民廣場部分施工範圍，未及時取得用地交給施工單位，也未積極協調解決，導致工期延宕。另原本設計平台連通到東岸商場，因市府與東岸商場的產權糾紛，今年四月決議暫不施作。

審核報告中指出，已函請市府釐清施工用地取得問題，以利工程推進。市府表示，將持續召開工程督導會議，協助排除用地取得困難及管控施工進度。工程受技術與天候影響，預計九月中旬完工，原規劃通往東岸廣場的連通道，仍受法院假處分限制，待爭議解決後再行施作。

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