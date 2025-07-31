南港西新里待售車停機車格 居民怨沒車位

南港區西新里停車格疑似遭到店家「霸佔」，停放要販售的微型電動機車。（里長胡家瑒提供）

2025/07/31 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市停車位一位難求，南港區西新里卻有多排機車停車格遭店家久停霸佔，停放待售的微型電動機車，里長胡家瑒表示，至少超過廿名住戶陳情永遠停不到停車格，警方卻以「不知道如何定義待售車輛，無法開罰」回應，讓他與居民相當生氣。記者昨下午到現場查看，停車格已不見里長及民眾指控的電動機車，店家則以「老闆不在」為由不回應。南港分局表示將複查，若確認是待售車輛將依法開罰。

居民周先生表示，店家行為嚴重影響到住戶權益，不管白天還是晚上，他都停不到車位；且附近有不少商辦，除了居民停不到車位，上班族也十分困擾，希望業者停止惡霸的行為。

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胡家瑒痛批，該店家的行為已超過一年，據他觀察，店家在對街有倉庫可以停放待售車輛，卻佔用公用的機車停車格，質疑是為了讓員工有車位可停。他連續在四次的市容會報上陳情，警察局、停管處都有到場，但警方都回應「不知道如何定義待售車輛，無法開罰」，讓人忍無可忍。

南港分局交通組組長張堅忍昨表示，針對這個舉報會複查，若確認是待售車輛就觸法，依《道路交通管理處罰條例》第五七條可處二四○○元以上、四八○○元以下的罰鍰。

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