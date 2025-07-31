南港停車格垂直惹議 停管處將改順向

南港區西新里成功路一段2號到28號間，停車格劃設竟然與人行道垂直。（記者孫唯容攝）

2025/07/31 05:30

四線道變兩線道 居民嘆開車危險 里長怨市府處理消極

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市南港區西新里成功路一段二號到廿八號間，停車格劃設與人行道垂直，讓原本四線道寬的車道縮減只做兩線道，居民大嘆開車十分危險，也有公車司機直言該路段特別難開。西新里里長胡家瑒抱怨，多次在市容會報提案改成順向，但停車管理工程處處理消極。停管處昨表示，二○二三年已將規劃圖給新建工程處；新工處則說，今年八月完成街廓兩側的人行道拓寬設計，施工時，停管處就能將停車格改為順向，今年可以完工。

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西新里早年為工業區 垂直方便下貨

當地居民指出，西新里早年為工業區，大貨車進出、裝卸貨頻繁，前幾任里長設計停車格與人行道垂直，就是為了方便貨車下貨；近幾年發展成商業區，已經沒有工廠在此，下貨需求減少，應該與時俱進，優先考量民眾行車的安全問題。

里長胡家瑒︰里民支持改成順向

胡家瑒指出，他曾為了閃躲從停車格倒車的車輛，來不及煞車自摔，也有騎腳踏車的民眾閃避不及，差點被撞倒；他上任里長之初在市容會報提案，將該路段的停車格改成順向，也在交通局座談會提出，但停管處都消極應對。在他持續追蹤下，停管處才提出規劃圖，卻又遲遲未動工，他追問原因卻獲得「擔心里民反彈」的回應，讓他氣得直言「我當里長都不怕了，你們要怕什麼？」里民都支持改成順向。

停管處說明，二○二三年已將規劃路型圖交給新工處，對於遲未動工無法回應。新工處共管科科長竺宣同表示，內湖、南港人行道改善的需求量大，因此分點、分段執行；去年先完成五五號到六七號路段改順向停車，今年八月會完成二號到廿八號路段兩側人行道拓寬設計，後續施工時，停管處就可以把停車格改為順向，今年會完成。

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