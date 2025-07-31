北市100處文化小旅行 綠議員批深度不足

台北市長蔣萬安（左起）、文化局長蔡詩萍與風格旅人謝哲青昨共同出席台北文化小旅行達成100處文化點成果發表會。（記者張嘉明攝）

2025/07/31 05:30

最後一波30處景點集滿 藍營民代認為有助冷門景點被注意

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安選前提出「推動一○○個文化小旅行」政策昨兌現，文化局公布最後一波卅處景點，正式集滿一○○處文化點，蔣萬安表示，一○○個景點，讓民眾慢慢走、慢慢看，感受乘載城市的故事和溫度；不過，民進黨議員林延鳳認為一○○個文化小旅行僅有廣度卻未落實深度；國民黨議員張斯綱認為，有助冷門的景點被注意到，未來可納入市政參訪、長青旅遊的景點。

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包括前衛戍醫院北投分院—向陽心苑等

蔣萬安競選台北市長時提出「文化城市台北標誌」政策發布會，拋出「推動一○○個文化生態小旅行」政策；上任後，台北市文化局在二○二三年推出文化小旅行，昨天由蔣萬安與文化局長蔡詩萍再宣布卅處，正式集滿一○○個文化旅行點，包括前衛戍醫院北投分院—向陽心苑、士林二○三號公園（福德洋圳支線親水區）、萬華茶室文化老街（西園路）、中央藝文公園（蒲添生三美神雕像）、社子島島頭濕地、成功高中蝴蝶宮．昆蟲科學博物館等。

蔣萬安︰感受乘載城市故事和溫度

蔣萬安說，旅行有時候並非出國，而是走訪住家附近的公園就能轉換心情；一○○個景點可以慢慢走、慢慢看，感受乘載城市的故事和溫度。蔡詩萍表示，台北文化小旅行不只是有目的地的觀光，而是深入在地，感受深藏在日常巷弄間的台北魅力。

林延鳳︰政策應要了解實際效益

林延鳳認為，一○○個文化小旅行僅有廣度卻未落實深度，據她觀察，文化局僅將一○○處文化點公布出來，實際上又有多少民眾知道有這項小旅行？蔣萬安覺得這個政策做得很好，兌現政見，但她曾詢問相關的文化局、觀光傳播局等單位，是否調研曾經參與過的民眾實際感受？是否會再回訪？結果都沒有研究，也沒有資料；政策的兌現應該要了解實際效益，不是有做就好。

張斯綱︰可以看到不一樣的台北

張斯綱表示，文化小旅行正式推出一○○條是好事，讓過去較冷門的景點，或是沒被注意到的事物，被更多人看見；過去提到文化之旅，多數人都會想到大稻埕等比較耳熟能詳的景點，現在加強推廣社區型的景點，可以讓民眾看到不一樣的台北。未來可以將景點納入到長青樂活遊、里辦公室的市政參訪，增加更多選擇性。

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