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    雨彈炸南投 多車泡水、土石流擋道

    南投市暴雨，綠美橋畔低漥地區再度淹成小河，不少車子泡在水中。（莊姓民眾提供）

    南投市暴雨，綠美橋畔低漥地區再度淹成小河，不少車子泡在水中。（莊姓民眾提供）

    2025/07/31 05:30

    〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣昨日暴雨來襲，包括南投市、水里鄉、國姓鄉、中寮鄉、信義鄉、魚池鄉及竹山鎮陸續傳出淹水、樹倒或土石流阻礙交通等災情，南投市再現車子泡在水中景象；中寮鄉也因急降雨，樟平溪暴漲，知名的「泡麵土地公」石龍宮，一樓一度淹水，所幸「泡麵土地公」供奉在二樓，未受大雨影響。

    「泡麵土地公」石龍宮淹水

    受到西南氣流影響，氣象署昨日針對南投縣多個鄉鎮市發布豪雨特報，水利署也發布淹水警戒，全縣十三鄉鎮市幾乎從昨日清晨開始降雨，有多達三十二個測雨站廿四小時累積雨量逾二百毫米，水里鄉多個測站更逾三百毫米，南投市、中寮鄉在昨日上午八到九時的時雨量高達八十八和七十一．五毫米。

    中寮樟平、南投貓羅溪暴漲

    南投市的貓羅溪水暴漲，包括軍功里及內轆等地區均因內水宣洩不及淹水，一度淹至小腿肚，而綠美橋畔大眾駕訓班停車場又有多部汽機車泡在水中，公所緊急調派抽水機抽水。中寮鄉昨日上午也因急降雨，樟平溪暴漲，位在北中寮區知名的「泡麵土地公」石龍宮，聯外道路淹水，水一度灌進該宮一樓，中午過後雨勢變小，水才褪去。

    另包括台二十一線日月潭、台十六線水里路段、魚池鄉投一三一等道路都傳出淹水等災情；竹山鎮延平里集山路藤湖橋橋台塌陷。

    信義鄉則有落石，路樹倒塌及土石流阻礙交通，中午過後，雨勢稍歇，各公所開工契約廠商出動怪手等機具搶通。

    信義鄉及水里鄉三校、魚池鄉一所國小昨停班停課，而信義鄉人和、雙龍國小及魚池鄉五城國小，因淹水嚴重及土石流等災情今日停班停課。

    竹山鎮延平里集山路藤湖橋橋台塌陷。（議員陳玉鈴提供）

    竹山鎮延平里集山路藤湖橋橋台塌陷。（議員陳玉鈴提供）

    信義鄉暴雨來襲，土石流擋道。 （信義鄉公所提供）

    信義鄉暴雨來襲，土石流擋道。 （信義鄉公所提供）

    信義鄉暴雨，大型落石阻礙交通。（信義鄉公所提供）

    信義鄉暴雨，大型落石阻礙交通。（信義鄉公所提供）

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