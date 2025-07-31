2歲幼兒專班 7年增逾千班 就讀名額多1.7萬 今年再增設100班

教育部補助設置兩歲專班及提供平價優質的公共化幼兒園，7年已增設兩歲專班達1160班，共增加1.7萬名就讀名額，今年預計再增設100班。（資料照）

2025/07/31 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕家長對兩歲專班需求殷切，教育部補助設置兩歲專班及提供平價優質的公共化幼兒園，自一○六至一一三學年度已增設兩歲專班達一一六○班，共增加一萬七○○○名就讀名額，今年預計再增設一百班，提供更多幼兒就學機會，助減輕家庭負擔。

營造舒適學習環境 幼兒快樂學習

教育部國教署組長王慧秋表示，針對都會區及公共化幼教供應量仍有不足之地區，及家長對兩歲專班就讀需求之殷切期待，教育部持續協助各地方政府增設兩歲專班，且對於平價就學名額充裕地區，也視各園情形引導逐步將部分三至五歲名額轉置為兩歲專班，目前全國已逾六○○○班。

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王慧秋提到，兩歲專班教室環境須營造舒適的學習環境，在教室內設盥洗室，並規劃配置尿布台、配膳空間等，協助幼兒建立良好的生活及衛生習慣，並喜歡上學。如嘉義縣平林國小非營利幼兒園、桃園市大湖非營利幼兒園，除有各式有趣教具吸引幼兒快樂學習，亦設置室內盥洗間方便幼兒如廁或健康中心供幼兒傷病時第一時間處置。

整體而言，透過提供柔軟、安全、且適合幼兒的玩具和設施，課程設計以遊戲為核心，提供豐富的感官刺激、肢體活動和社交互動機會，讓幼兒園不只是學習場所，還是溫馨且具支持性的環境，以減輕家長負擔。

幼兒就學機會更多 減輕家庭負擔

育有兩歲幼兒的Ｃ小姐指出，年輕雙薪家庭又缺乏後援情況下，兩歲專班的確能夠協助家長在育嬰假及後續就學做有效銜接，過往兩歲專班名額極少，聽聞周遭有需要的家長都擠破頭搶名額，自己的小孩幸運能進入幼幼班，但盼能夠持續增加，幫助有幼兒的雙薪家庭。

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