為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北青年高峰會 全球150學子交流

    北市青年局舉辦首屆「台北青年高峰會」，邀國內外青年學子交流。（記者陳逸寬攝）

    北市青年局舉辦首屆「台北青年高峰會」，邀國內外青年學子交流。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/30 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局昨舉辦首屆「台北青年高峰會」，台北市長蔣萬安出席致詞表示，這是青年局重要的里程碑，邀請國內外逾四十座城市、一百五十餘名青年學子交流；青年局局長周羿希表示，將持續舉辦國際論壇，開拓與美國西部、港灣區域合作的機會。

    蔣萬安提到，青年局成立後，去年接待來自哈佛的實習生，今年邀請普林斯頓、賓州大學、早稻田等國際學生，與青年局共同探討青年政策；舉辦「台北青年高峰會」是青年局重要里程碑之一，邀請全球逾四十座城市、逾一百五十名青年學子、創新創業家、社會行動者與產官學代表交流。

    蔣萬安表示，邀請對象包括前NASA工程師Janelle Wellons、從台北走向哈佛的Nancy Chang，以及曾是建國中學交換學生的Stephen，展開一場跨越國界與世代的國際青年對話。

    周羿希表示，北市青年局與與其他縣市不同，設有國際發展科，符合台北市年輕人國際化的特色。舉辦論壇是希望年輕人與其他青年領袖和代表實質交流，也讓國外青年領袖認識台北，期待未來持續舉辦，並進一步開拓與美西、港灣區域合作機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播