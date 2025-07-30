台北青年高峰會 全球150學子交流

北市青年局舉辦首屆「台北青年高峰會」，邀國內外青年學子交流。（記者陳逸寬攝）

2025/07/30 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局昨舉辦首屆「台北青年高峰會」，台北市長蔣萬安出席致詞表示，這是青年局重要的里程碑，邀請國內外逾四十座城市、一百五十餘名青年學子交流；青年局局長周羿希表示，將持續舉辦國際論壇，開拓與美國西部、港灣區域合作的機會。

蔣萬安提到，青年局成立後，去年接待來自哈佛的實習生，今年邀請普林斯頓、賓州大學、早稻田等國際學生，與青年局共同探討青年政策；舉辦「台北青年高峰會」是青年局重要里程碑之一，邀請全球逾四十座城市、逾一百五十名青年學子、創新創業家、社會行動者與產官學代表交流。

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蔣萬安表示，邀請對象包括前NASA工程師Janelle Wellons、從台北走向哈佛的Nancy Chang，以及曾是建國中學交換學生的Stephen，展開一場跨越國界與世代的國際青年對話。

周羿希表示，北市青年局與與其他縣市不同，設有國際發展科，符合台北市年輕人國際化的特色。舉辦論壇是希望年輕人與其他青年領袖和代表實質交流，也讓國外青年領袖認識台北，期待未來持續舉辦，並進一步開拓與美西、港灣區域合作機會。

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