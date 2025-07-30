大稻埕煙火秀今夏4場 周邊交管

2025大稻埕夏日節將在8月6日盛大展開，在大稻埕碼頭連續三週晚間8時，施放300秒主題煙火秀，8月30日最終場還有壓軸的480秒大型千輪煙火「埕彩千輪」。（觀傳局提供）

2025/07/30 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕大稻埕夏日節將在八月六日展開，於大稻埕碼頭連續三週的週三晚間八時施放三○○秒主題煙火秀，八月卅日最終場還有壓軸的四八○秒大型千輪煙火「埕彩千輪」。為降低周邊交通衝擊，活動期間大稻埕碼頭水門、堤外道路與周邊市區將加強道路交通管制，公車路線將加密班次；台北市觀光傳播局建議民眾，搭捷運到北門站、大橋頭站或雙連站下車，先逛迪化商圈再步行前往碼頭。

8/6起3個週三 施放300秒

觀傳局表示，去年大稻埕夏日節施放煙火時間提前至晚間八時後，交通情況較前一年大幅改善；今年增設管制告示牌面，透過CMS（停車資訊電子看板）進行遠距提醒，捷運公司、公運處也配合加密大眾運輸班次，並視現場情況增加班次，建議民眾可搭乘捷運到北門站、大橋頭站或雙連站下車，先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至碼頭欣賞煙火及河岸夜景。

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8/30壓軸 大型千輪煙火480秒

觀傳局說明，活動期間的交通管制範圍包括，涼州街以南，延平北路、塔城街、西寧北路以西，長安西路、市民大道及忠孝西路以北、環河快速道路（含平面車道）以東，範圍內住戶可憑身分證件識別進入；大稻埕碼頭淡三至淡五號水門禁止汽機車進出，堤外路邊停車週三上午十時至晚間十二時取消。

搭捷運 先逛迪化街再走去河邊

此外，YouBike大稻埕碼頭站與台北市河濱自行車租借大稻埕站，晚間六時起暫停營運至九時卅分；忠孝橋及台北橋的人行道在七時至九時管制行人通行，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，實施淨空管制；台北地下街Y廿七出口在週三晚間八時至十時管制只出不進。

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