文湖線故障近200次 議員促檢討

2025/07/30 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕捷運文湖線列車昨上午通勤時間發生異常警訊，北捷緊急停駛該輛列車檢修，影響約八四○○名旅客，朝野議員認為應組專案小組整體檢視，別讓文湖線成「詐湖線」。北捷回應已成立工作小組，邀集捷運局與專業顧問公司評估未來重要系統屆期時重置策略及可行方案。

北捷︰評估重要系統屆期重置

民眾黨議員陳宥丞表示，北捷自二○一五年以來，遇故障或異常停駛超過八○○次，其中文湖線占了近二○○次。內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統如此不穩定，將對市民的日常通勤造成嚴重影響，市府必須啟動府級檢討，別再用新聞稿和號誌異常搪塞，追根究底找出異常故障率高的原因，別讓搭乘捷運跟抽一番賞一樣，每天有不同的驚嚇。

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國民黨議員游淑慧說，今年五月廿二日，文湖線也「弱不禁風」因大雨停駛在軌道上；捷運本該是幫上班族擋風避雨的便捷交通工具，現在卻脆弱的反而讓通勤族在天候不佳的情況下，搭乘風險更高，在捷運站卡半小時、一小時的情況，不是很諷刺嗎？北捷跟捷運局應重新評估文湖線硬體設備，徹底檢修、重製，該換就換、該花就花，「別讓文湖線變成詐湖線」。

民進黨議員何孟樺說，五月才做過專案體檢又出事，應了解原因是否在體檢範圍內。文湖線為全自動駕駛，在沒有駕駛員即時應變的情況下，容易觸發停駛的安全機制。在不更換系統的情況下，北捷僅能加強巡檢、維修、重置工作，應儘量減少觸發停駛安全機制的因素，減少停駛延誤的情況。

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