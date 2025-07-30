《台鐵高雄車站陸續開放》帝冠車站紀念碑 緬懷電化工程殉職者

西部幹線電化工程殉職人員紀念碑設在高雄車站東南側植栽間。（記者王榮祥攝）

2025/07/30 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕新打造的台鐵高雄車站空間陸續開放，有民眾注意到帝冠車站旁植栽中間有座白色紀念碑，台鐵指出這是西部幹線電化工程殉職人員紀念碑，緬懷四十多年前不幸亡故的四十六位殉職者。

40多年前 46人不幸亡故

西部幹線鐵路電氣化是台灣十大建設之一，一九七四年七月開工，期間各路段分別通車，一九七九年六月全線完工，同年七月一日在高雄車站舉行通車典禮，次日全線電氣化正式啟用。

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紀念碑位於高雄車站東南側植栽區，緊鄰帝冠車站旁，堪稱高雄車站戶外最資深的硬體之一；隨著車站空間陸續開放，不少民眾誤以為是公共藝術。

前台鐵文資科資深工程師翁惠平說明，這是由前台鐵管理局長范銳落款的「台灣鐵路西部幹線電化工程殉職人員紀念碑」，紀念電化工程期間、殉職的廿六名台鐵局員工及廿名協作承包商人員。

翁惠平指出，鐵路電氣化總共分基隆至竹南段、竹南至彰化段（山、海線同時施作）、彰化至高雄段等三期工程，總預算逾二百億元，包含台鐵自籌七．七億、發行公債六十二億、國外借款一○八億元等。

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