茄萣低窪區 中央補助1640萬改善排水

高雄昨上午雨勢略緩。（記者王榮祥攝）

2025/07/30 05:30

增設抽水機、防水閘門 年底完工 今六龜、甲仙等5區仍停班課

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市連二天大雷雨狂炸，部分低漥地區、民宅短暫積淹水，未發生重大災情，今天山區雨量預估已達停班停課標準，有致災之虞，市府宣布六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏等五個行政區今天停班課。

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高雄昨天凌晨大雷雨狂炸，時雨量以茄萣區六十一毫米最大，永安、路竹一帶低漥道路宣洩不及積水；路竹區時雨量四十九毫米，興達港附近有民宅淹水，白天雨勢稍緩，午後又出現近兩小時的強勁雷雨。高雄市昨天停班停課，各大百貨公司照常營業，不少民眾趁雨勢轉小時出門逛街，甚至出現排隊用餐情形。

總統關心豪雨 9處積淹水已退

總統賴清德透過視訊關心高雄的豪雨，市長陳其邁回覆有九處的慢車道積淹水，都已迅速退水，沒有任何的災情與傷亡。

擴大調查沿海區 提防潮改善對策

陳其邁昨天上午陸續前往茄萣、永安、彌陀與梓官沿海地區，實地巡視抽水站與排水設施整備情形，針對茄萣區金鑾宮一帶鄰近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，容易發生積淹水，水利局爭取中央經費補助一六四○萬元，改善當地排水瓶頸，包括茄萣路一段及港東街增設抽水機、防水閘門與配套設施，預計今年底前完工。陳其邁要求水利局擴大調查其他沿海與低窪地區，提出大潮期間防潮改善對策。

後勁溪瓶頸段排水 將持續辦理

副市長林欽榮則前往仁武區八涳橋，視察後勁溪、曹公新圳等排水狀況，林欽榮提醒極端氣候已成常態，必須持續辦理後勁溪瓶頸段改善，提升災害調度應變速度。

高雄氣象站預估今天仍有局部大雨或豪雨，明天起西南氣流稍減弱，八月三日起西南風又增強，整體降雨將持續至八月四日。

高雄市連二天大雷雨狂炸，部分低漥地區、民宅短暫積淹水，昨天午後又出現近兩小時的強勁雷雨。 （記者陳文嬋攝）

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