恆春大雨 滿州分水嶺50人撤離

縣長周春米視察大潭滯洪池及抽排水設施。 （記者陳彥廷攝）

2025/07/30 05:30

大坪頂測站累積雨量271.5毫米

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕受西南氣流與低壓帶影響，南部降下豪雨，屏東縣昨停班停課，降雨量集中在恆春半島，昨零時至下午四時許，恆春鎮大坪頂測站累積雨量兩百七十一．五毫米，全國最高，縣府預防性撤離滿州鄉分水嶺居民並安置；鹽埔鄉大仁滯洪池在幾波豪雨發揮功能，有效改善鄰近地區淹水問題，全縣並無傳出明顯災情。

8原鄉停止上班上課

屏東縣政府昨晚宣布，屏東山地原鄉地區受西南氣流連續豪大雨影響，累積雨量已達停班停課標準，三十日除霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等八鄉停止上班、停止上課外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

請繼續往下閱讀...

恆春半島前晚起陸續降下大雨，屏東縣政府預防性撤離滿州鄉分水嶺居民五十多人進駐收容中心；縣長周春米昨天前往小丑魚渡假村探視收容居民時指出，縣府已規劃闢地興建永久屋，從永久屋選址、程序、土地與經費取得，以及分水嶺住戶的分配，都需透過法律制度辦理，在重新建置安全空間的同時，希望鄉親在颱風、天災來臨時能配合撤離至安全地點。

縣長周春米指出，此波強降雨在七月廿九日至三十日影響屏東縣最明顯，縣府近年來推動三十億排水工程，歷經多次颱風考驗後，過去易淹水地區已明顯改善，埔鄉十五．三公頃的大仁滯洪池啟用一年多，歷經凱米、山陀兒、康芮及丹娜絲等颱風侵襲，即使累積雨量最高達一千毫米，鄰近地區也均未再淹水。

溪洲溪排水工程 明年4月完工

周春米表示，崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程，目前滯洪池及新闢渠道土方已開挖約六十％，今年六月豪雨及丹娜絲颱風，滯洪池已提前發揮蓄洪功效，預計明年四月完工；東港鎮大潭滯洪池及排水改善工程，前年底開工，進度已逾七十八％，預計明年二月完工發揮功能。

鹽埔鄉大仁滯洪池啟用後，成功解決鄰近地區淹水問題。 （記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法