埔心羅厝天主堂文物館 天神鐘亮相

館內珍藏143年歷史的「天神鐘」首度亮相。（記者陳冠備攝）

2025/07/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣歷史建築「埔心羅厝天主堂文物館」（原教堂）進行修復，歷經一年昨日正式完工啟用，文物館同步展出多件珍貴宗教文物，其中已一座一四三年歷史的「天神鐘」首度亮相，引起現場民眾驚艷。

歷經一年修復啟用

羅厝天主堂建於一九○五年，由馬守仁神父創立，是中台灣第一座天主教堂，歷經四代建堂，目前主教堂為一旁興建的巴洛克風格的鐘樓教堂（一九九七年修建），二○○○年原教堂轉為文物館，二○○二年登錄為歷史建築。

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為保存珍貴文化資產，彰化縣府推動「天主教會彰化總鐸區教堂文物普查建檔計畫」，並投入一四七六萬元進行文物館修復工程，昨舉辦啟用典禮。文物館即日起開放預約參觀，展出的亮點包括擁有一四三年歷史的「天神鐘」，鐘上刻有「獻給玫瑰聖母」字樣，極具歷史意義。

彰化縣長王惠美表示，這次修復不僅保留建築原貌，並透過普查計畫完成縣內十二座教堂、共三九五件文物的數位化建檔，盼未來成為文化觀光亮點。

埔心羅厝天主堂是中台灣第一座天主教堂，2000年轉為文物館，歷經一年修復啟用。（記者陳冠備攝）

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