明年選舉 彰縣原民議員增設一席

彰化縣設籍原住民人口逐年上揚，縣府日前提前舉辦「原住民族日」活動，族人穿上傳統服飾參與。（彰化縣府提供）

2025/07/30 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕近十年來，彰化縣設籍原住民人口逐年上揚，目前已到七一二○人，成長趨勢未變。因應新修《地方制度法》與人口成長趨勢，明年縣議員選舉，彰化縣將首度增設一席山地原住民縣議員，席次從一席增加為二席，目前已獲中央選委會核准。

設籍原民逐年增 現已逾7千人

彰化縣近十年每年平均增加一一二人原住民，二○二三年原住民身分法修正，去年彰化原住民就增加了五七八人，除了修法關係外，縣府原住民政策提供妥善的社福照護及給予必要的保障及權益，像是長青幸福卡、五十五歲以上免費配戴老花眼鏡、全口活動假牙補助、經濟弱勢建購住宅補助廿七萬元等，都是希望讓原住民朋友把彰化當成第二故鄉。

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彰化縣原住民人口已符合增設山地原住民代表的門檻，縣選委會也已提報中央並獲同意，確定明年第廿一屆縣議員選舉中，原住民席次將為平地一席、山地一席，共計二席。

將為平地原民一席、山地一席

至於總席次方面，目前第廿屆縣議員五四席，明年第廿一屆將增為五五席。另因部分選區人口消長異動，初步規劃將從彰化區（彰化、花壇、芬園）減一席，員林區（員林、大村、永靖）增一席，一減一增總席次維持不變。不過該項調整仍須待今年九月最新人口統計結果，報請縣選委會審議通過後，再由中央選委會核定。

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