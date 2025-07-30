疑漂白水當開水 冰淇淋店勒令停業

2025/07/30 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市酷聖石冰淇淋分店（Cold Stone）發生烏龍事件，疑將稀釋後漂白水誤當作白開水，導致顧客與女員工誤飲送醫，總公司對此發出聲明，強調SOP並無問題，此案為「單店夥伴作業疏失」，已主動向顧客致歉並提供必要協助。

總公司致歉 稱單店作業疏失

據了解，本月廿八日中午一名男子帶著孩子內用，店員送上開水，他因口渴大口飲用後立刻察覺異常，驚喊「水有問題！」女店員為確認情況也試飲，結果同樣出現不適就醫，現場另有兩名年輕顧客疑喝了一小口也到院觀察，總計三名顧客與一名員工接受緊急治療。

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通報兩人就醫 中市府稽查

食安處表示，二十九日獲報即前往門市稽查，此案已涉及違反食品衛生管理法，當場勒令店家停業，業者並將移送檢調偵辦，依法可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

至於台中醫院通報目前共兩人就醫，為一名顧客與一名店員，經緊急處置與檢查後已無大礙，另在場兩名顧客是否也誤飲，仍待調查釐清，法制局指出，若業者提供食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任，後續也將協助消費者爭取合理權益。

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