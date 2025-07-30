為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疑漂白水當開水 冰淇淋店勒令停業

    2025/07/30 05:30

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市酷聖石冰淇淋分店（Cold Stone）發生烏龍事件，疑將稀釋後漂白水誤當作白開水，導致顧客與女員工誤飲送醫，總公司對此發出聲明，強調SOP並無問題，此案為「單店夥伴作業疏失」，已主動向顧客致歉並提供必要協助。

    總公司致歉 稱單店作業疏失

    據了解，本月廿八日中午一名男子帶著孩子內用，店員送上開水，他因口渴大口飲用後立刻察覺異常，驚喊「水有問題！」女店員為確認情況也試飲，結果同樣出現不適就醫，現場另有兩名年輕顧客疑喝了一小口也到院觀察，總計三名顧客與一名員工接受緊急治療。

    通報兩人就醫 中市府稽查

    食安處表示，二十九日獲報即前往門市稽查，此案已涉及違反食品衛生管理法，當場勒令店家停業，業者並將移送檢調偵辦，依法可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

    至於台中醫院通報目前共兩人就醫，為一名顧客與一名店員，經緊急處置與檢查後已無大礙，另在場兩名顧客是否也誤飲，仍待調查釐清，法制局指出，若業者提供食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任，後續也將協助消費者爭取合理權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播