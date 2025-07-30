豪雨成災 嘉縣2000多頭豬溺斃

2025/07/30 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕○七二八豪雨造成嘉義縣沿海及平原多個鄉鎮市出現淹水，其中畜牧業傳出災損，統計至昨天共有四座禽場與三座養豬場受災，禽類死亡數量計二萬八六○○隻，豬隻死亡數約兩千多頭，確切災情數量仍待進一步清點，整體損失初估達兩千萬元。

位於朴子荷苞嶼排水附近

受災最嚴重的養豬場位於朴子市荷苞嶼排水附近，飼養三千四百多頭豬，前天因荷苞嶼排水溢堤，大量洪水衝入養豬場，該處地勢低窪，致積水嚴重，豬隻全泡在水中，大多數遭到溺斃，業者估計損失上千萬元。

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業者估計損失上千萬

該養豬戶說，養豬場淹水估計最深達二公尺，難以自行清理及抽水，只好對外求援，昨天附近道路積水大多退去，但養豬場積水仍嚴重，道路上可見倖免於難的百餘頭豬隻四竄，只得趕忙請人幫忙圈住豬隻。

農業處協助清理豬屍

縣府農業處、水利處及縣議員黃嫈珺獲悉後，昨協助調派機具或怪手協助養豬戶清理打撈死豬。縣家畜疾病防治所表示，避免豬屍腐爛衍生環境衛生問題，將進行消毒作業，確保環境安全。

縣衛生局長趙紋華說，豪雨造成不少村里、家戶或畜牧禽畜場淹水，因污水混雜動物排泄物與泥沙，容易孳生或夾帶鉤端螺旋體、類鼻疽等傳染病致病菌，為人畜共通傳染病，建議民眾清理家園遵守「清除、清潔、消毒」三步驟及飲食用水安全，防止傳染病發生。

縣長翁章梁表示，前天縣內共計六十四處淹水，至昨天傍晚還有沿海東石鄉港墘村、頂揖村水淹約廿至卅公分，待退潮及進行抽排，水位將持續下降，希望盡快解除淹水情形。

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