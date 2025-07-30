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    首頁　>　生活

    斗六西市場改善道路排水 8月開工

    2025/07/30 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市西市場道路排水改善工程將在八月八日開工，斗六市長林聖爵指出，為降低交通與市場營業衝擊，總經費三二五七萬元，工程將分四階段施工，預計明年三月初完工，提供民眾更安全、舒適及整潔市場環境。

    斗六西市場距離斗六火車站不到百公尺，設置超過五十年，自來水管線也從未汰換，周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚、肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損嚴重，民眾購物行走時常跌倒，遇颱風或強降雨則會淹水，令人詬病。林聖爵表示，市場改善工程總經費三二五七萬元，除排水、道路整建，還規劃新增機車停車格約二五○格、完善道路標線等。

    斗六市公所指出，工程已在發包，將分四階段施工，第一階段八月八日至八月十八日雲林路一段鋪面與標線改善，第二階段八月十八日至十月十八日興北街到大同路區域改善，第三階段十月十八日至十二月十八日興中街到興北街段，第四階段十二月十八日至明年三月三日興南街至西平路段。

    斗六市公所表示，明年春節為方便民眾採買，二月九日至二月廿三日暫停施工，另民眾違停車輛、路旁私人物品及攤位，期限內未自行拆除者公所將在施工前強制拆除。

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