白河甘宅里排水整治 納千億治水預算

0728豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰指示納入千億治水經費整治。（記者王涵平攝）

2025/07/30 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕○七二八豪雨水淹白河甘宅里，行政院長卓榮泰昨前往勘災，水利署表示，將以墊高甘宅橋、疏濬頭前溪與增設護岸，在明年汛期前完成，改善淹水情況。

甘宅里位於頭前溪旁，里民表示，遇大雨即淹水，此次還有九十多歲長者與看護撤離，希望相關單位加強整治排水。卓榮泰昨由台南市長黃偉哲、多位立委等地方各界陪同前往頭前溪甘宅橋會勘，水利署長林元鵬簡報指出，短時強降雨是此次致災原因之一，甘宅里有一戶淹七十五公分最為嚴重，頭前溪為八掌溪支流，未來希望改善過低、過窄的甘宅橋，同時加強頭前溪疏濬，並設置護岸保護附近住家，淹水情況會大為改善。

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多位立委則建議，頭前溪上游的鹿寮水庫調節放水時機應該改善，應該掌握豪大雨的氣象預報，之前就先預排，不能在下大雨的同時水庫也放水，下游淹水雪上加霜；頭前溪沿岸種植很多竹子，容易造成沖刷，導致水流受阻，汛期前應加強疏濬，護岸也應該進行改善。

卓榮泰指出，希望明年的淹水面積愈來愈小，退水愈來愈快，編列跨年度的千億預算，明年可以加強的部分，希望能夠納進來，而緊急可以做的就先進行。

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