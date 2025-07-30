丹娜絲家園慰助金 最快今明入帳

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，災區區公所受理民眾申請屋損慰助金。（南市府提供）

2025/07/30 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北地區，為協助災民儘速復原家園，行政院啟動「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」，撥款十一億元支援，南市府也已先撥付六億元（受災廿平方米以上的慰助金）至各區公所，災民最快今天或明天即可查帳入款。

臺銀、一銀免收匯款手續費

為讓慰助金直達災戶手中、減少奔波與負擔，臺灣銀行與第一銀行兩家公股銀行主動配合「匯款免收任何手續費」，讓災民收到慰助金是完整全額，不會被扣任何手續費。票據交換所也同步協助，加速資金流轉速度。

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財稅局表示，一般匯款手續費約在十至三十元間，災民所提供的銀行帳戶各不相同。公股銀行「先行一步」，主動吸收手續費成本，用實際行動傳遞溫暖，呼籲其他金融機構或民營銀行共襄盛舉，讓愛與援助不打折。

市府秉持「從寬、從優、從速」原則，針對住屋損壞、車輛泡水、生活受困居民，推出災害救助金、屋損慰助金等措施。其中屋損面積超過一○○平方公尺，屋損慰助金最高可達十萬元。市府已簡化申請流程，民眾可就近至各區公所提出申請。只要核定通過，區公所將迅速撥款，儘可能減輕災戶壓力與奔波。

民政局姜淋煌表示，屋損慰助金已受理超過二萬三○○○件、車損慰助金三○七一件，安遷救助則受理八九三件。首批屋損慰助金已完成撥付九六三件（ 屋損廿平公尺以下），金額九六九．五萬元。

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