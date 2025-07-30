鶯歌公保地解編 增5公頃公園綠地

2025/07/30 05:30

〔記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導〕新北市政府辦理鶯歌及鶯歌鳳鳴二處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，已獲內政部都市計畫委員會審議通過，未來藉由公辦市地重劃開發，除了還地於民，也可開闢取得四．八一公頃的公園綠地等公設，保障地主權益，促進地區發展。

城鄉發展局局長黃國峰表示，二案共有廿一處公共設施保留地檢討變更，解編後地主分回可建築土地進行開發，未來開闢取得約四．八一公頃的公園、兒童遊樂場等，提供多元開放空間。

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城鄉局說明，為解決鶯歌公園綠地不足問題，將開闢公兒二、公兒三、公兒四及公兒五用地，總計約○．六七公頃；建國路北側的體育場用地，保留現況作為公園及籃球場，劃設公園用地；鶯歌鳳鳴國中西側及南側的車站用地及市場用地，鄰近捷運三鶯線LB12（鶯桃福德）場站，配合大眾運輸導向（TOD）的發展策略，變更為○．三一公頃商業區，並興闢○．一九公頃的兒四及○．一六公頃的兒五用地。

另外，八里區公所在商港三路旁打造戶外健身房「八里體健綠帶」，昨天啟用，設有十組器材，附有操作使用說明，掃描QR Code可觀看教學影片。

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