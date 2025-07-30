新北環狀線 8月起班距最短5分鐘內

捷運新北環狀線將從8月起縮短班距，尖峰時段5分鐘內一班車。（記者賴筱桐攝）

2025/07/30 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕過去民眾常抱怨捷運新北環狀線等車時間太久，影響通勤效率，新北捷運公司表示，因應環狀線運量持續成長，八月一日起將縮短尖峰班距至五分鐘以內、最短為四分五十秒，盼提高運能和服務品質。

離峰時段縮短為7分30秒

新北捷運公司指出，依據優化後的營運模式，環狀線尖峰時段平日上午七點到九點、下午五點到晚間七點半，班距從原本五分卅秒縮短為四分五十秒，離峰時段平日上午九點到下午五點，假日上午十點到晚間六點也同步調整，班距由原本十分鐘縮短為七分卅秒。

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經統計，調整後平均班距縮減約廿五％，日運能提升十七％，夜間離峰維持十分鐘班距，旅客平均等候時間由四分卅秒縮短至三分五十秒，提高通勤效率，並有效舒緩車廂擁擠情況，乘車更舒適。

新北捷運公司說，八月起每日總列車趟次平日由原本二八三趟次提高至三二九趟次，增加約十六．三％；假日從二二九趟次增加至二七一趟次，成長約十八．三％，大幅提升運能，滿足旅客需求。

另外，為防止汽、機車違規進入河濱公園，影響民眾休憩及安全，市府高灘地工程管理處在河濱自行車道新增五處科技執法地點，包括八里區彩虹步道、新店區親情河濱公園與大鵬二號橫移門旁、汐止區草濫溪及大坑溪自行車道，將於八月十日啟用，違規者可處九百元以上、一千八百元以下罰鍰。

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