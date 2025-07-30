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    三重果菜市場擬遷蘆洲反彈大 市府︰將溝通

    新北銀河灣計畫說明會，包括立委、議員等700人到場表達反對，要求維持原址重建。（記者羅國嘉攝）

    新北銀河灣計畫說明會，包括立委、議員等700人到場表達反對，要求維持原址重建。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/30 05:30

    地方憂心衝擊交通和環境 交通局︰不同車種分時分流等三大配套

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府辦理蘆洲南北側農業區區段徵收案，推動「銀河灣計畫」，擬將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，地方憂心衝擊交通和環境，引發強烈反彈，市府昨召開說明會，包括立委林淑芬、多名市議員等共約七百人到場表達反對，要求原址重建，場外掛滿抗議布條，場內高喊「市府是詐騙集團」，場面一片混亂。市府表示，將持續溝通、凝聚共識。

    說明會700人到場 要求原址重建

    據了解，二○○四年利百代建設公司向新北市府提出三重果菜市場都市更新案，涵蓋約八．五八公頃土地，目標為「現地重建、先建後拆」，二○一三年至二○一五年啟動原地都更，獲內政部都市計畫委員會審議通過，但二○一八年起市府政策轉變，市長侯友宜提議「異地重建」，將三重果菜市場遷建納入蘆洲都市計畫，整合為「銀河灣計畫」。

    三重果菜市場業者批評，市府未經攤商同意，執意遷至蘆洲，根本不尊重攤商；也有民眾說，未來成蘆橋無法負荷龐大車流量，交通恐癱瘓。

    立委質疑 替代路線是防汛道路

    立委林淑芬質疑，市府宣稱有替代路線，都是遇大雨就得封閉的防汛道路，怎麼當主要進場動線？市府配合開發商規劃，忽視蘆洲交通恐受嚴重衝擊，中央也認為市府罔顧民意，卻強行推動，涉嫌圖利利百代公司，「蘆洲人是魚肉，任人宰割嗎？」

    市議員顏蔚慈痛批，「侯市府至今還在說謊話欺騙市民！」果菜市場選址報告不見蹤影，交通評估只做半套，要求撤回「銀河灣計畫」。

    交通局長鍾鳴時回應，交通配套以「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、公共運輸強化」三大原則，確保交通順暢。

    農業局︰內政部未反對銀河灣計畫

    農業局強調，市府經審慎選址及研擬配套措施規劃「銀河灣計畫」，二○二○年向地方多次說明，並經新北市都市計畫委員會同意、報內政部審議，內政部僅請市府補充論述交通配套，並未反對「銀河灣計畫」，市府將參考各方意見推動，凝聚共識，保障市民權益，促進地方發展。

    城鄉發展局長黃國峰說明，蘆洲南北側農業區專案通盤檢討二○一九年八月十五日起公開展覽卅日，經參考民眾及各單位意見檢討修正，經內政部都委會六次專案小組會議討論獲初步共識，若都委會決議此案應補辦公展，市府遵從辦理。

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