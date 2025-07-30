花蓮預算實現率差 挨批「不會執行硬要拿」

花蓮民進黨議員胡仁順已經在今年2月提案「縣民普發5萬元」照案通過，催花蓮縣府「早日還錢於民」。（記者花孟璟攝）

2025/07/30 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕審計部前天（廿八日）公布一一三年度花蓮總決算審核報告，花蓮縣民進黨議員胡仁順批，報告指花蓮縣部分機關業務計畫實現率欠佳、部分計畫執行多年無法完成，資本支出保留比率逾四成，對於明年將多拿到的一六一億元統籌分配稅款「非常擔憂」。他說，有經費花不掉，不會執行還硬要拿，已經在今年二月提案「縣民普發五萬元」照案通過，催縣府「早日還錢於民」。對此縣府昨表示，因中央尚未針對新財劃法與地方開會，暫時無法規劃。

議員2月提案「普發5萬元」 照案通過

今年二月藍白立委主導在國會通過「普發一萬元」，花蓮縣議員氣不過，由議員胡仁順、鄭寶秀、林源富於臨時會提案「一六一億元普發縣民五萬元」，獲照案通過；上週末大罷免失敗，藍白「普發一萬」又成箭靶，花蓮縣普發五萬元政策也被翻出，網友紛紛敲碗、大酸「花蓮真好，普發一萬元外，還可以多拿五萬元」。

請繼續往下閱讀...

指12年前案子還在執行 不如還錢於民

胡仁順昨天拿出審計部廿八日最新公布的花蓮縣府一一三年度總決算審核報告，他說，花蓮縣預算實現率連年欠佳，「有錢做不了、有錢花不掉，不會用經費還硬拿」，不僅有十二年前的案子還沒執行完，部分局處資本支出保留比率逾四成，如縣府沒有能力執行，不如直接還錢於民、普發五萬元。

縣府︰財源未定 暫時無法規劃

縣府回應，目前中央尚未就新版財劃法與地方政府開會，因此財源未定，強調預算的支出計畫都有優先順序，需經府會預算程序及法源依據，強調施政以民眾福祉考量。

國民黨花蓮縣議會黨團則回批，發五萬提案欠缺財務可行性評估、長遠規劃與制度設計，胡仁順議員明知辦不到還刻意喊「普發五萬」是愚弄選民。

花蓮議員提案「縣民普發5萬元」照案通過，縣府表示，因中央尚未針對新財劃法與地方開會，暫時無法規劃。（議員胡仁順提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法