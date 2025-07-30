宜蘭農地重劃 釋出6筆抵費地標售

宜蘭農地重劃釋出6筆抵費地標售，最高每坪8萬4千元。（記者王峻祺攝）

2025/07/30 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉阿蘭城、冬山鄉丸山村等二處農村社區土地，目前已完成重劃，縣府釋出六筆抵費地公開標售，其中以阿蘭城地段售價最高，標售單價每坪最高八萬四千元，預計八月七日開放民眾投標。

宜蘭縣政府採以地易地方式，讓阿蘭城、丸山地主用部分土地抵付重劃工程費用，釋出六筆抵費地公開標售，所得金額用來支付工程款。六筆抵費地均為乙種建築用地，每坪單價訂在六萬五千元至八萬四千元，其中以阿蘭城地段一七三地號的每坪價格最高，總計四十四．六坪，售價三百七十多萬元。

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縣府地政處表示，六筆抵費地將於八月七日開放投標，九月十七日上午九點半截止，當日開標，標售公告或投標期間，可前往地政處領取投標須知及投標單。

阿蘭城農村社區土地重劃面積約七．七公頃，總經費一．六億元，二○二○年完成重劃，改善蘭城路曲折蜿蜒的交通動線，並解決公共活動空間不足問題，成為宜蘭縣示範區。丸山農村社區土地重劃面積九．八公頃，總經費一．五億元，二○二二年完工，規劃整體交通路網，提升社區交通安全，自來水、電信、電力管線一併地下化。

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