竹縣智慧交控 擴辦興隆橋周邊

2025/07/30 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣接連在「經國橋廊帶」、「國道一號廊帶」辦理智慧交控有成，因應高鐵橋下三期道路延伸到竹科通車後，竹北、竹東部分車流轉移經興隆橋、高鐵橋下道路通勤，所以再爭取交通部核定補助二八六五萬多元，鎖定興隆橋廊帶辦理「大新竹興隆橋廊帶（竹北至園區）智慧交控計畫」，要把智慧號控範圍擴大到興隆橋周邊，預計明年下半年要建置完成，可望為平日上午尖峰時段，節省十％以上的行車時間。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，今年度智慧運輸系統發展建設計畫，本月獲中央核定補助，範圍就在興隆路、興隆橋、公道路、員山路、中興路、東科路。

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他說，因應高鐵橋下三期道路延伸進入竹科力行路完工通車後，竹北、竹東部分車流已轉移利用興隆橋與高鐵橋下道路通勤往返園區，再考慮未來竹北、竹東的持續發展，為強化區域號控連鎖跟車流管理，他們去年便在第五次的「園縣市共好高峰會」提出此計畫，獲新竹市府、竹科管理局支持。

這次計畫延續先前他們辦理的經國橋廊帶、國道一號廊帶智慧號控經驗，各自成功節省上班族十八％的行車時間，如今把相關經驗擴大到興隆橋廊帶，透過建置區域智慧交控系統，蒐集車流大數據分析，搭配路網動態號誌控制策略，可望替平日上午尖峰時段節省十％以上的行車時間。

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