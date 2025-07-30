竹北豆子埔公園改建動土 新建停車場

豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程昨天動土。 （記者黃美珠攝）

2025/07/30 05:30

斥資4.7億 明年底前完工

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市獲交通部補助，斥資四．七億的豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程昨天動土，計畫明年底前完工，屆時公園內已有四十三年之久的「竹一亭」將永遠走入歷史，被地面以「星際系列」為題的共融式公園，與地下兩層的停車場取代。

延續星際系列 推「飛梭艦艇」

竹北市長鄭朝方說，這是竹北市公所成立後最大的工程案，基地總面積是四五六九平方公尺，公園將延續星際系列且推出「飛梭艦艇」，步道則融合幼兒的滑步車道和一般人行步道，還將有金字塔繩索供孩子們垂直移動。

請繼續往下閱讀...

保留涼亭 長輩仍可聚集談心

鄭朝方表示，大家期盼這座公園改變，卻也對它有深厚情感，所以「竹一亭」下方側邊涼亭，原址會重建保有兩座給長輩們未來仍可聚集談心。公園內生長不錯的大樹則會有部分移去水圳森林公園，他請鄉親主動告訴公所對那些樹有特別的記憶，公所會幫它們找到最適合的新家。

169個汽車格 配有21充電樁

地下停車場將有一六九個汽車停車位，配有廿一支充電樁，地面則有機車和自行車停車格共四十三個，相信這可以解決仁義市場周邊生活圈停車問題，進而解決道路塞車。

而為了不讓這座地下停車場出現「魔王車道」，停車場車道將採取緩降設計，而且加寬到至少六公尺，車道高度也加高，為的是要讓大家能更安全便利使用。

市代會主席林啟賢說，這個公園的改造完工後可以解決竹仁、福德、興安、竹北、文化幾個里的交通問題，也讓老舊都計區內的公園整建，因此可以迎頭趕上新市區的發展腳步。

新竹縣竹北市豆子埔公園內現有的兩座涼亭，未來會配合拆除後重建。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法