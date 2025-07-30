桃市大雨 民族地下道又淹水

桃園區民族地下道因豪大雨又淹水了。（警方提供）

2025/07/30 05:30

〔記者鄭淑婷、周敏鴻、李容萍／桃園報導〕桃園市昨日豪大雨不斷，各地頻傳積淹水災情，桃園區民族地下道一度淹水達六十八公分；蘆竹區富國路、蘆宏路口與富國路二段六○○號前路段因大雨沖刷，導致路面柏油多處隆起、破損；中壢區環北路、福州一街口附近也再度積淹水，原本三線道僅剩一線車道。

蘆竹道路隆起、破損

桃園區民族地下道每逢大雨就淹水，桃園警分局獲報後由武陵、大樹派出所員警在兩端出入口封路管制，避免駕駛人誤入發生災害；桃園市政府養工處派員到場，經檢查四部抽水機均正常運作，因雨勢過大無法即時排除，立即使用抽水車及抽水機加速抽水，排除障礙恢復通行。

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蘆竹區富國路、蘆宏路口與富國路二段六○○號前路段，因大雨沖刷隆起、破損，蘆竹警分局南竹派出所獲報派員到場交管；水務局污水促參科派員了解後表示，富國路污水管是桃園北區污水下水道系統最下游管段，管徑約一．八公尺，昨因瞬間雨量太大，雨水從污水管孔蓋滲入後，從污水管銜接縫隙衝出，致路面破損。

中壢區環北路、福州一街口附近曾被網友戲稱「環北灣」，水務局雨水下水道科長王韻雄說，環北路淤積路段為農田水利署石門管理處灌溝中壢D支渠，當年環北路開闢，道路單位改建及加蓋，長年無人管理，導致溝渠斷面淤積深度達一．七公尺，整條溝渠約八十％堵塞，每逢時雨量超過廿毫米就容易淹水，水務局外包廠商從五月進場清淤，因只能以人工慢慢挖，一邊通水、一邊清理，進度緩慢，昨天一場大雨再度造成積淹水。

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