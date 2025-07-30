中壢仁海宮廟會市集每週3天 熱鬧到年底

中壢仁海宮廟會市集將有親子大型遊樂設施。 （記者李容萍攝）

2025/07/30 05:30

歡慶建宮200年 8/2開鑼 每週五、六、日營運 規劃藝文展演、活動

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮舉辦建宮二百週年祈安五朝福醮慶典系列活動，徵得泰豐輪胎公司提供舊址（位於中壢區中華路）逾二萬坪土地作為廟會市集場地，將於八月二日登場至今年底，每週五、六、日的下午五點至深夜十二點營運，邀請民眾一起感受熱鬧廟會氛圍、品嚐在地美食、體驗大型遊樂設施、選購精緻小物，首日傍晚將恭迎進媽祖聖駕登殿廟會市集開市，為慶典活動開啟福地。

請繼續往下閱讀...

泰豐輪胎公司舊址作為場地

中壢仁海宮董事長王介禧表示，「中壢媽」仁海宮奉祀主神天上聖母神尊，廟方籌辦建宮二百週年系列活動，去年八月至十一月底與國立故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展，讓民眾透過3D數位欣賞北宋宮選畫家郭熙的山水巨作「早春圖」、義大利耶穌會傳教士郎世寧的「百駿圖」、故宮三寶之一的「翠玉白菜」等作品；日前首度攜手樂天桃猿棒球隊、市府民政局及桃捷公司跨界合作舉辦「媽祖日」棒球公益活動，邀請「金媽祖」進場觀看開球。

王介禧說，八月二日登場的廟會市集將陸續安排火舞、爵士鼓、川劇變臉、街頭藝人、中元慶典暨客家金曲演唱會、青少年國樂團展演、寶島大歌廳、布袋戲掌中乾坤大匯演、如果兒童戲團、碧霞鄉土客家名謠劇團、客家大戲展演、三立超級夜總會等節目與活動。

日本阿波舞12月表演

重頭戲是前年六月在中壢仁海宮造成轟動、有四百餘年歷史的日本阿波舞表演，舞者穿著各式美麗浴衣，搭配獨特、輕快的節奏，叫好又叫座，將於十二月十二日、十四日重回廟會市集演出；系列活動十二月十三日舉辦「醮壇啟燈耀中壢」開幕晚會，十二月十五日邀泰國南瑤宮專業舞蹈團隊演出傳承泰國皇家級正統舞蹈。

市集盈餘部分捐公益

仁海宮副董事長許永昌也說，合作舉辦廟會市集的興仁花園夜市業者已完成整地，現場規劃一千個汽車停車格與二千個機車停車格，交通動線採一進一出，現場將有攤商約四百個，未來市集盈餘將部分捐出做為公益。

桃園市中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮慶典，籌辦為期5個月的廟會市集，將於8月2日登場。 （記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法