「抽血換學分」擴大清查 教部下週查核台師大、台大、北市大IRB

台師大女足抽血案，教育部29日召開跨部會專案小組會議，教育部常務次長朱俊彰於會後出面向外界說明。（記者羅沛德攝）

2025/07/30 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血換學分案再擴大，教育部召集跨部會專案小組昨日開會，教育部次長朱俊彰說明，全面清查計畫主持人、台師大教授陳忠慶和女足教練周台英任教以來涉及血液運用共廿九案，其中十四案涉及學生陳情與民眾檢舉，由台師大、台灣大學及台北市立大學人體研究倫理審查委員會（IRB）審查，專案小組下週將前往三校IRB進行實地查核。

此外，朱俊彰表示，調查發現陳忠慶和周台英在台師大有六件研究案，涉嫌強迫學生繳回受試費用作為隊費，已要求台師大提供相關資料，將移送檢調單位，並擴大追查兩師涉及的其他學校與研究案。

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陳忠慶、周台英涉採血運用29案

朱俊彰說明，陳忠慶與周台英過往任教學校涉及血液樣本運用研究案共廿九件，七月廿五日已傳送至各相關學校IRB查核，要求各校需於八月八日前回覆教育部查核結果，並將依此進行跨部會後續處理，其中有十四案涉及學生陳情與民眾檢舉，是由台師大、台大及北市大IRB審查，專案小組下週前往三校查核重點，包括審查機制是否完善，是否具備受試者知情同意書、名單、費用紀錄，採血樣本是否由合格人員執行等。

此外，台師大校教評會已決議解聘周台英，朱俊彰表示，校方預計本週送教育部核備，另陳忠慶違反學倫案部分，目前由台師大教評會審議，教育部認定此案「情節重大」，要求台師大須從嚴檢視與審議。

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