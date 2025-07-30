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    衛福部審查通過／加熱菸14品項 有條件上市販售

    衛福部國健署公布首波加熱菸健康風險評估結果。（資料照）

    衛福部國健署公布首波加熱菸健康風險評估結果。（資料照）

    2025/07/30 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」修法後要求加熱菸等指定菸品需經過健康風險評估方可上市販售，衛福部國健署經過兩年審查，昨日公布美、日大型菸商的十四項加熱菸品有條件通過審查，將可上市販售。

    不得賣給青少年及孕婦

    國健署長吳昭軍指出，雖這次通過前述業者的健康風險評估，但國健署也要求業者針對未成年族群與孕婦進行管制、落實第三方研究並回報予主管機關、持續進行上市後監測研究調查等。

    吳昭軍說明，台灣是繼美國之後、第二個針對加熱菸品採取審查後上市管理作法的國家，自審查開始至結果公布，前後經歷兩屆委員會、約六十次的審查才得出結果。

    落實第三方研究、上市後監測

    衛福部國健署菸害防制組長羅素英則說，國健署這次有條件通過兩家業者、總計十四項加熱菸品，但不代表民眾先前從各種管道取得的加熱菸就地合法，業者需完成包裝標示、警示圖文調整等方可上市販售，且未來須落實青少年及孕婦保護措施，不得販售菸品予未滿廿歲青少年及孕婦。

    此外，國健署要求業者委託公正第三方進行上市後監測與研究計畫，另若有新的風險或成癮因素，需第一時間告知國健署，另若製程有任何調整，都須重新送審。

    董氏基金會批最糟糕示範

    但對於審查結果，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗怒批，多達十四品項中勢必有加味菸品，國健署此舉無異於拿年輕人的健康作為籌碼，和菸商交換利益，在健康台灣願景下做了最糟糕的示範。

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