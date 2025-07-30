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    分科測驗台大醫門檻估288級分／回流減少、數甲及物理變簡單 2、3類組門檻提高

    分科測驗昨天公布成績，考分會提醒在時間內完成志願選填。（資料照）

    分科測驗昨天公布成績，考分會提醒在時間內完成志願選填。（資料照）

    2025/07/30 05:30

    〔記者楊綿傑、彭健禮、蔡淑媛／綜合報導〕分科測驗成績揭曉，因回流名額減少、數甲及物理變簡單，補教預估二、三類組科系門檻提高零至六級分，台大醫門檻二百八十八級分、台大電機二百三十級分；而一類組若採計數乙科系，則多數無法預估。

    推估錄取率低於去年

    根據考分會資訊，今年招生名額共三萬三三八一名，較去年少三八八三人，減幅約十．五％；考生三萬九一九○人，較去年少二九五一人，減幅七％。考分會主任黃信復推估，錄取率將較去年九十四．六二％低，提醒考生將志願填滿，八月十三日放榜。

    得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，與去年相比，台大醫門檻估升一級分，陽明醫估二百八十四級分持平，台大牙醫升一級分為二百八十四級分，自費醫牙、公費醫均升五級分，分別為二百六十八、二百六十五級分。

    台大電機230 頂大215

    二類組方面，藍天予認為，台大電機估較去年升一級分，清大電機甲、交大資工甲都估較去年升兩級分，分別為二百二十六、二百七十二級分，台大、頂大、中字輩則分別估為二百三十二、二百一十五、二百一十級分。

    一類組採計數乙難預估

    今年增數學乙考科讓一類組門檻「難以預估」，藍天予指出，如台大國企Ａ未改變採計科目可估二百一十四級分。而台大法律系財法、司法、法學三組雖採計數乙，因屬第一志願，仍可分別估為二百九十八、二百九十三、二百八十八級分，其餘則無法估計。

    補教建議保守填志願

    選填志願策略上，藍天予提到，門檻提升的年度，建議學生採取更保守的策略，保底校系要夠保底，志願至少要填七、八十個以上。台中一中教務主任陳孟宏也建議考生，二分之一填自己落點附近的科系，四分之一填夢幻科系，另外四分之一則填上比落點差、但還能接受的科系。

    針對苗栗建臺高中爆出報錯考生應考科目事件，校方已於昨天下午辦理選填志願說明會，就各考生分數提供落點分析；縣府輔導團隊將於今天為考生進行一對一的志願選填輔導。此外，已有四名考生表達重考意願。

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