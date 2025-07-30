缺工缺料 災民盼政府協助修屋／嘉縣初估6000老宅屋頂受損 卓揆指示經部速提補助辦法

嘉義縣鹿草鄉林姓住戶的房屋遭颱風、豪雨接連侵襲，已成為危險房屋，無法居住。 （嘉義縣議員江佩曄提供）

2025/07/30 05:30

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴、王善嬿、林宜樟、黃淑莉、吳亮儀、林志怡／綜合報導〕丹娜絲颱風月初重創雲嘉南，不少民宅嚴重受損，屋頂被吹掀、破洞等，由於缺工、缺料，修復進度遲緩，只能暫時以帆布覆蓋應急，如今又遭遇○七二八豪雨狂炸，災民無奈表示，原本防著「上頭漏水」，沒想到又碰上「下面淹水」，真正屋漏偏逢連夜雨，希望政府能多幫忙。

遭遇丹娜絲颱風重創的嘉義縣，初估達六千戶老宅屋頂被吹掀、破洞，還未重建家園，○七二八西南氣流豪雨緊接著來，災民強調，颱風將住家屋頂吹掀，緊急用塑膠布遮蔽，但塑膠布難擋大雨，聯繫搭建鐵皮工人全都有工作，無法接案，希望政府幫忙災民媒合鐵工趕緊修繕，否則再有颱風或豪雨，災民難以承受。

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台南後壁逾50戶等待復建

行政院長卓榮泰昨到嘉義勘災時，一位婦人激動哭訴「屋頂破洞，房子淹水還停電，像是二等公民」，更有年長者說大水淹到胸部，水退後家具全毀發出惡臭，整天都在清理家園。卓揆安慰表示「對不起，再忍耐一下，我們會馬上處理！」對於災民家具泡水，當場指示經濟部長郭智輝協助，郭智輝表示將儘速提出補助辦法。

被豪雨慘淹的台南後壁區公所統計，轄區逾五十戶遭遇丹娜絲及雨災雙重打擊，居民都想盡快重整家園，工務局也提供推薦廠商名單，但因案件量暴增，業者多面臨人力或原料的短缺問題，嚴重影響復建進度。

南市媒合慈善團體協助修繕

針對弱勢家庭，南市府會安排慈善團體協助修繕，但「粥少僧多」，必須排隊，而一般民眾花錢也請不到業者，屋頂被掀翻的民眾，目前多透過志工或親友，先以帆布覆蓋破損處，遮陽避雨暫時應急。

雲林縣水林鄉因豪雨造成全鄉十多個村落淹水，村民無奈說，每到汛期淹水已成「日常」，這次淹的比以前更嚴重。家中淹水達五、六十公分深的婦人說，水退後全家總動員整理家園，雙手都起水泡，不知何時才能不再淹水。

未來一週中南部提防大雨

氣象署預報，受西南氣流和竹節草颱風影響，昨晚至今天下午中南部會有局部大雨和豪雨，且雨區從中南部沿海一路擴大並延伸到山區，其它地區也要注意午後熱力發展導致的午後雷陣雨。預報員趙竑表示，雨勢會一直持續到明天起才會逐漸減少，但未來一週台灣都處於吹西南風的天氣型態，中南部非常容易下大雨或豪雨。

雲林縣水林鄉民宅淹水，住戶滿臉無奈。 （記者黃淑莉攝）

國軍協助屋頂帆布鋪蓋。（台南市府提供）

台南市政府媒合志工修繕經濟弱勢受災戶屋頂，協助儘速恢復正常生活。（台南市府提供）

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