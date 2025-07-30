成立雲嘉南災後復原指揮所 卓揆：跨部會統合 即時救災

台南市長黃偉哲昨至七股西寮里探視災民，傾聽他們的訴求。（台南市府提供）

2025/07/30 05:30

〔記者吳俊鋒、林宜樟／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨勘察「○七二八豪雨」重災區台南、嘉義、雲林，允諾透過水利署啟動六年一千億元治水計畫，未來幾年持續推動相關工程，期能有效縮小淹水範圍、加快退水速度，包括當地橋梁疏濬、滯洪池設施等工程列為優先執行項目。另外，行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，跨部會統合、協調，提供民眾最即時的協助與支援。

治水工程 列千億計畫優先項目

總統賴清德昨傍晚與嘉義、台南、高雄及屏東首長進行視訊會議，請各部會機關運用創意與能量，用具體行動救災，如中央工程單位協助部分公家工程工作，先調度人力幫助民眾救災，後續合約問題再討論，中央會協助經費。

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卓揆指出，「雲嘉南災後復原前進指揮所」由政務委員陳金德擔任指揮官，面對極端氣候的威脅，須有效掌握工期與工法，在明年汛期前完成重要治水工程。

豪雨成災，嘉南地區災民泣訴「屋頂破洞、房子淹水」，另災民也希望政府能媒合鐵工協助修繕屋頂。面對災民的困境，卓榮泰致歉說，政府會想辦法解決。

卓榮泰昨先至台南勘災，台南市長黃偉哲提出短期應急，以及包含渠道拓寬與橋梁提高等中、長程計畫共十七．五億元。卓榮泰允諾頭前溪甘宅里排水整治列入千億治水計畫優先辦理以及菁寮排水三．五億元加高堤防、增設抽水站的短期應急改善計畫。

嘉義縣長翁章梁提出荷苞嶼排水、六腳排水、南靖排水及新埤排水（嘉義科學園區周邊排水系統）及五處抽水站增設抽水機組改善計畫，總經費約六十九億元；卓榮泰說，相關治水改善工程若未納入現有治水計畫，會請水利署納入新提出千億治水計畫。

總統賴清德昨前往中央災害應變中心與地方首長視訊，了解災情，並指示成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助地方復原。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰至重災區勘災，慰問災民，允諾將啟動千億計畫治水。（記者林宜樟攝）

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