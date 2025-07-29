竹縣台一線新闢替代道路 規劃延伸到新豐

新竹縣府工務處長戴志君說明圖中的P6橋墩，施工單位為了周全農民灌溉，一度跳過改做P7，近期才開始動工。（記者黃美珠攝）

2025/07/29 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣民引頸期盼近卅年的省道台一線替代道路新闢工程，第一期去年十一月開工後到今年七月中工程推展順利，實際進度比預期的超前推進七．八％。昨天縣長楊文科、議長張鎮榮、立委徐欣瑩、以及多名縣議員都冒著大雨到場視察最艱困的橋梁工程部分，縣府工務處表示，他們規劃好從竹北延伸到新豐鄉明新科大端的第二期工程，且已經提報中央，爭取卅四億補助接續往北闢建。

縣府工務處長戴志君說，台一線替代道路新闢工程第一期位於一一八號縣道到省道台六十八線之間，全長一七五一公尺，要跨越頭前溪銜接斷頭的台六十八武陵匝道北口，經中央列入二○二二年到二○二七年的「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年計畫」，核定廿八億四千多萬分段執行。

請繼續往下閱讀...

目前在做的就是全案最困難、最花錢的跨頭前溪橋梁，總長六七八公尺，其中跨溪長度就有三七○公尺。橋梁編號由新竹縣往南到新竹市是從P1到P11。當中的P6一度被跳過，也就是做完P5直接做P7，最近趕做P6。這是因為P6橋墩周邊有灌溉渠道通過，考慮地主的灌溉需求，所以等農民收成了才施工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法