花生醬黃麴毒素超標 新竹福源致歉

新竹福源花生醬被檢出黃麴毒素超標。（北市衛生局提供）

2025/07/29 05:30

〔記者蔡愷恆、鄭淑婷、蔡彰盛／綜合報導〕台北市衛生局昨公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗卅件產品，檢驗結果三件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。福源食品公司日前接獲通路通知，產品「顆粒花生醬」經抽驗發現黃麴毒素含量超出法規標準，相關批號為有效日期本月九日，已全數下架，至於原因是否為保存時間太長或保存方式不當，目前釐清中。

北市抽驗食品發現 相關批號已下架

北市衛生局昨公布花生製品黃麴毒素超標，除新竹福源花生醬，還有豐盛潤餅與日晟材料行販售的花生粉，已通知販售商及進貨端業者下架。針對檢驗不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」食品中真菌毒素限量產品，依違反食品安全衛生管理法規定販售業者限期改正，不改正者處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

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桃園市衛生局獲報前往位於桃園蘆竹的批發商稽查時，已無同批花生醬，另抽檢不同批（有效日期二○二五．○八．廿七）花生醬，也檢出黃麴毒素不合格，已依食安法命業者限期改正並下架、退回製造商，本月八日再次抽檢已合格（有效日期二○二五．○九．廿四）。

抽檢蘆竹批發商未過期產品 也不合格

福源食品指出，公司高度重視食品安全，已第一時間啟動內部回溯作業，初步研判污染來源可能與供應商原料花生品質異常有關，黃麴黴菌最愛在攝氏廿五至卅五度、濕度超過七十％的環境繁殖，若採收後未即時乾燥、儲存地潮濕，花生就很容易長黴，或是採收或運送過程有損傷，被撞裂、壓碎、蟲咬的花生殼或果仁，讓黴菌更容易入侵。

業者︰可能與供應商原料品質異常有關

福源食品承諾，將配合主管機關及通路要求，進行自主回收，並強化原料驗收與品管機制，確保消費者權益。公司始終以食品安全為第一優先，深刻了解此次事件對消費者與通路合作夥伴造成困擾，為此誠摯致歉。

桃園市衛生局前往位於蘆竹的批發商稽查。（桃市衛生局提供）

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