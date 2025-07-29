（桃園）中壢表揚模範父親 泰國新住民上榜

桃園市中壢區首位當選模範父親的泰國新住民鄭宇威與妻小合影。（記者李容萍攝）

2025/07/29 05:30

﹝記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區公所慶祝一年一度父親節，選出七十九位模範父親橫跨不同世代與背景，年齡從四十三歲至一○○歲，副市長蘇俊賓昨出席表揚活動表示，盛讚受獎的模範父親個個「臥虎藏龍」，有投身教育事業、宗教關懷、志工服務，還有泰國新住民爸爸以及遠赴尼加拉瓜、非洲等地參與技術支援的外交生力軍，每個父親都是社會穩定、進步的基石，期盼透過表揚凝聚更多正向力量。

蘇俊賓逐一頒給受獎模範父親「父德楷模」獎座，隨後與百歲人瑞、四代同堂的模範父親駱光田以及新明里九十五歲模範父親江水池共同切開大蛋糕。

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由桃園市牽手泰泰國文化協會推薦的鄭宇威擔任車床師傅，也是中壢區新明里長盧肇興的女婿，他來台後雖面臨語言與文化挑戰，仍以正面態度努力融入，從不抱怨，個性樂觀開朗，很快適應台灣生活，與妻子盧怡純結婚十八年來育有四名子女，他重視親子溝通與情感交流，常帶孩子旅行，即使工作勞累，仍堅持每日陪伴孩子，孩子若有不是，還常反省是否自己沒做好。

鄭宇威說，來台工作成家後努力賺錢、照顧孩子，感謝在台泰國教會讓他知道助人和珍惜幸福，多年前他主動考取駕照擔任泰國教會義工司機，獲協會推薦獲選模範父親；鄭妻說，丈夫隻身來台，一路走來很不容易，感謝主讓夫妻倆學會很多事情。

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