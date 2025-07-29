見證高教發展 台大「樂學館」列北市古蹟

台北帝國大學設校後於1928年最早興建完成的建築，台大「樂學館」被指定為北市古蹟。（台北市文化局提供）

2025/07/29 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國立台灣大學「樂學館」原為日治時期帝國大學於一九二八年興建的文政學部研究室，因校方將施作外牆及屋頂防水工程，函詢台北市文化局是否涉文化資產相關議題；經文化局評估及現勘，昨經台北市文資審議會認定具文資價值，指定為市定古蹟，名稱為「原帝大校舍文政學部研究室」。

文資專案小組認為，「樂學館」是帝國大學設校後最早興建完成，為圖書館附屬建築，作為研究室使用，見證台灣近代高等教育發展歷程；各研究室對外有三面開窗的梯形凸窗，走廊側門上方有橢圓形與圓形開窗，並有線腳裝飾，設計優美，做工精緻。

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此外，建物同時表現各時代營造技術流派特色，包括三層樓建築，帝國大學時期椰林大道中軸線兩側建築群，與市定古蹟台大舊圖書館以走廊相連，建築風格、細部、門窗及面磚材料都是當時特色，內部及外觀多保留早期建築結構及樣貌，表現日治中期西式營造技術流派特色。外牆面磚、上下木拉窗、走廊之圓窗與橢圓形木窗、磨石子地坪、樓梯扶手，整體保存完整，極具日治同時期的營造特色。

昨文資審議會十八名委員出席，十六人同意具高度歷史、藝術或科學價值，表現各時代營造技術流派特色，指定為市定古蹟。

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