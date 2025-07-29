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    不足起跳價85元》北市敬老卡搭小黃 每趟僅折65元挨批

    2025/07/29 05:30

    記者董冠怡／專題報導

    台北市區域醫院以上等級有十八家，記者實測，其中包括榮總、新光、陽明等七家距離捷運站步行超過十五分鐘，年長者多會搭乘計程車。台北市年滿六十五歲（原住民五十五歲）長者持有敬老卡，每月會有免費點數四八○點，但根據社會局統計，每人每月平均僅使用二○四．二二點，搭敬老愛心計程車單趟僅能折抵六十五元，民眾認為非常沒有誠意，建議扣抵點數至少提高至八十五元起跳價。

    社會局︰涉預算連動 研議評估中

    社會局回應，敬老愛心計程車每趟次扣點是否提高，因預算部分涉及財劃法，考量後續可能連動影響預算及整體老福政策，目前尚在研議評估中。

    不少民眾反映，現行計程車起跳價八十五元，敬老卡單趟次車資只能折抵六十五點，舉例而言，如果身體不舒服或行動不便，想從萬華車站周邊搭乘計程車至台大醫院，車資約一六○元，希望能再放寬扣抵金額，否則長者生活模式相對固定，不太會因想把點數「用好用滿」而特意增加出門次數。

    市議員闕枚莎說，台北市敬老卡搭計程車折抵點數，低於桃園市、台中市，建議調整並邀集多家計程車隊加入，傾聽民意讓補助更貼近實際需求。

    市議員王欣儀提到，社會局有提案爭取提高扣抵點數，但因中央調降對地方的補助款，加上財政收支劃分法的修法方向尚未明朗，相關預算調增，仍需等態勢更明確後，才能進一步調整，目前敬老卡搭乘計程車的補助預算約為每年七千多萬元，若扣抵金額調整為八十五元，整體可能須提升至一．二億至一．四億元。

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