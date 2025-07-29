《北市捷運站至醫院》長者步行就醫 交通友善待加強

捷運信義安和站前往國泰醫院途中，不時可見車阻設施。（記者董冠怡攝）

2025/07/29 05:30

記者實測 沿路仍有缺乏標示或標示不清、人行動線受阻等問題

記者董冠怡／專題報導

前言︰截至今年六月，台北市六十五歲以上年長者有五十七萬九三四八人，占全市人口廿三．六一％，年長者的生活照護與規劃，是台北城市治理不可忽視的一環，本報將陸續推出《友善高齡環境系列報導》，檢視台北市的高齡政策，作為改善方向。根據衛生福利部國民健康署調查，台灣六十五歲以上年長者，近八成都有一至三種以上慢性疾病，就醫已是生活日常，城市中友善安全的就醫之路相對重要，系列一推出友善高齡安全就醫之路大檢視，實測從捷運出口步行至各大醫院的指標與路況。

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根據統計，台北市區域醫院以上等級有十八家，記者實測從捷運站出發至醫院，約十分鐘內可抵達的有十一家醫院，其他七家步行超過十五分鐘，甚至更久，只能以其他交通方式取代。但經記者步行實測發現，年長者的就醫之路仍有缺標示或標示不清、人行動線受阻等問題，實在不夠友善。

萬芳、聯醫中興和台大 出站最近

記者實測結果，距捷運站最近的醫院依序為萬芳醫院、聯醫中興和台大醫院。記者搭捷運到萬芳醫院站下車，車站標示清晰，出站後步行一分鐘即抵醫院門口，但人行空間鋪面些微斑駁。捷運台大醫院站二號出口出站後，跨越常德街可抵西址，前往東址大樓則有地下連通道，轉彎處標示清楚，上下樓都有手扶梯或電梯可搭。

中興院區指標 若非仰望容易迷失

聯醫中興院區位於北門站三號出口斜後方，通過塔城街、鄭州路口後，步行約二分鐘可到，但醫院指標太小又偏遠，出站後若非抬頭仰望，容易迷失。

聯醫仁愛院區與大安站六號出口間，回程搭捷運得步行下樓梯，缺乏無障礙設施，人行鋪面縫隙過大，長者步行需多加留意，出站後或轉角十字路口的指示牌面也有待加強。

忠孝院區 出站動線指標明顯

聯醫忠孝院區位置近後山埤站，出站後就有明顯的動線指標，連路程時間都有揭示，相對其他醫院友善，但沿途變電箱、燈桿干擾通行動線。

和平院區 小南門站出口約50階梯

聯醫和平、婦幼院區分別位於小南門、古亭站，小南門站二號出口進出須上下樓梯，單趟約五十個階梯，長者反而須選擇其他出入口搭電梯；古亭站前往婦幼醫院約五分鐘可達，但沿路路段鋪面有破損，易跌倒，且醫院出入口位在路幅較小的福州街，中途缺乏方向標誌。

信義安和站至國泰醫院 標示做一半

信義安和站至國泰醫院標示做一半，站內牆面提醒一號出口通往醫院，一出站面向的卻是信義路四段，得掉頭沿安和路一段走，人行道上還有車阻等設施，不利大型輪椅通行。

台北長庚部分門診已暫時挪移至台北小巨蛋對面的環亞大樓，但僅微風南京內設置接駁車時刻告示牌，令人難以聯想到樓上有醫療院所，長者容易霧煞煞，不知該從何處進出。

和信、馬偕 出站後缺方向指標

捷運忠義站的和信醫院，和位於雙連站二號出口的馬偕醫院一樣，都以醫院作為出口名字，但和信醫院出站後不知要往左或右，得先經彎彎繞繞的無障礙坡道，讓人眼花撩亂，幸好周邊環境優美，步行約五分鐘可到；馬偕醫院也面臨出站後方向的抉擇，向左往醫院沿途，雜物佔道、無障礙設施鋪面破損。

其他七家醫院包含台北榮總、新光醫院、北醫附醫、台安醫院、振興醫院、聯醫陽明及三軍總醫院，由於步行超過十五分鐘，不利長者直接步行前往，因此在捷運站多有轉乘接駁車或公車抵達；而聯醫林森中醫昆明院區屬地區醫院、松德院區屬精神科醫院，未納入實測。

北市捷運站步行10分鐘內可抵達醫院

從小南門站走到聯醫和平院區，從二號出口進出需要上下樓梯，光是單趟大約就有50個階梯。（記者董冠怡攝）

近捷運忠義站的和信醫院，步行只要約五分鐘。（記者董冠怡攝）

捷運站前往台北馬偕醫院的路上，人行鋪面斑駁。（記者董冠怡攝）

捷運北門站三號出口，放眼望去一時難以辨別聯醫中興院區位置。（記者董冠怡攝）

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